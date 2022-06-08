Женсоветы в регионах Кыргызстана возрождают и развивают

Женсоветы в регионах Кыргызстана должны вести работу по предотвращению гендерного насилия. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала исполнительный директор ОО "Центр помощи женщинам" Бакен Досалиева. А сотрудники женсоветов из разных областей рассказали, с какими проблемами в основном обращаются к ним женщины.

В регионах среди множества других проблем остро стоит вопрос необходимости профилактики и решения семейного насилия. Во всех бытовых проблем зачастую страдают женщины, которые подвергаются гендерному насилию. Женщинам, подвергшимся насилию, некуда обратиться, негде найти поддержку, своих прав они тоже часто не знают, за них некому заступиться. В таких случаях и необходимы женсоветы, где специалисты проконсультируют по любым вопросам и помогут найти решение.

В связи с этим была проделана большая работа в партнерстве с ОМСУ по возрождению и усилению роли женсоветов в регионах.

Женсоветам была оказана всесторонняя поддержка. Для сотрудников проведены многоэтапные тренинги по вопросам гендерного законодательства КР, миростроительства и медиации. Также оказана техническая поддержка – открыты кабинеты для приема пострадавших и оказания консультаций, приобретены компьютеры для работы.

В рамках проекта женсоветы из Ошской, Чуйской и Нарынской областей (Карасуйский, Узгенский, Кочкорский, Ат-Башинский, Аламудунский, Сокулукский районы) реализовали ряд местных инициатив и акций в целях информирования населения и местных сообществ о масштабах роста насилия в отношении женщин.

"В последние 15-20 лет на роль женсоветов не обращалось особого внимания. В данный момент усилены потенциалы женсоветов, сотрудники ведут работу в сотрудничестве с айыл окмоту, депутатами местных кенешей. Раньше женсоветы не имели никакой документации, сейчас для них разработано положение, планы. У нас есть два женсовета, которые уже регистрируются как общественные объединения", - сказала Бакен Досалиева.

"Буквально вчера к нам обратилась женщина с проблемой о разделении имущества в семье из-за отсутствия регистрации брака в ЗАГСе. Мы ей постарались помочь, нашли бесплатного юриста, который ее проконсультировал. Также обратилась девочка, которая пожаловалась на то, что отец и брат против того, чтобы она училась. Мы поговорили с ее родными и объяснили им, как важно для девочки образование, убедили, что учиться обязательно нужно, и она сейчас сдает экзамены - поступает на учебу", - рассказала председатель Карасуйского женсовета Дильфуза Атабаева.

В январе 2020 года в партнерстве с правительством КР ЕС и ООН запустили многолетнюю страновую программу в рамках глобальной инициативы "Луч света" по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Цель программы – создать среду, в которой все женщины и девочки в Кыргызстане, особенно наиболее уязвимые, живут без насилия и пагубных практик, в том числе ранних браков и обряда ала качуу. Программа реализуется пятью агентствами ООН.