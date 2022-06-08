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Пограничники на кыргызско-узбекской границе задержали нарушителя

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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Джалал-Абадской области задержали нарушителя государственной границы. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 7 июня 2022 года.

"В ходе несения службы в местности "Пионерский лагерь" Сузакского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил и задержал гражданина, который намеревался нелегально пересечь границу и перейти на территорию Республики Узбекистан.

Пограничники не допустили незаконный переход границы и задержали нарушителя.

При выяснении обстоятельств jrfpfkjcm, что задержанный - гражданин Кыргызской Республики М.Н., 1999 г.р.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/419019
Теги:
граница, нарушения, Кыргызстан, Погранслужба
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