Бишкекский фермер предлагает свой метод по улучшению экологии

У бишкекчанина Абдурашида Ибрагимова несколько лет назад сильно ослаб иммунитет и он решил полностью поменять свой образ жизни, в частности, рацион питания. Он переехал из города, где жил на съемной квартире, в частный дом, расположенный в Дача-Су. Там он перешел на вегетарианскую пищу, стал выращивать овощи на своей ферме и стал заниматься разведением калифорнийский дождевых червей и мух вида "Черная львинка", которые питаются органическими отходами. По его словам, они являются идеальными переработчиками любых органических растений в биогумус.

Экологичная борьба с отходами

Таким необычным делом наш герой стал заниматься в прошлом году, вложив в бизнес 30 тысяч сомов и закупив 300 килограммов червей. Как отмечает фермер, он создал для них необходимые условия, позволяющие беспозвоночным существам быстро размножаются. Он стал продавать биогумус через социальные сети и получил неплохую прибыль.

В прошлом году вместе с партнёром Нурдоолотом Акимовым совместно написали проект по сохранению экологии Бишкека, где описали борьбу с биоотходами при помощи мух вида "черная львинка". Их идею поддержала одна из крупных компаний и на ее реализацию было выделено 200 тысяч сомов (в виде закупки контейнера и необходимого оборудования).

Муха Черная львинка (Hermetia illucens, или Черный солдатик – Black Soldier Fly) – это крупная американская муха из семейства львинок (Stratiomyidae), естественный ареал распространения которой считается Северная и Южная Америка. Насекомое относится к числу немногих видов беспозвоночных, способных круглогодично развиваться в чистой культуре в замкнутом пространстве искусственных условий, что позволяет использовать вид в биотехнологических целях. В наши дни биотехнология, как перспективное направление науки, связанное с разведением живых организмов в производственных целях, имеет огромное экологическое и биологическое значение. Объектами исследования могут служить многочисленные представители групп живых организмов – микроорганизмы (вирусы, бактерии, протисты, дрожжи и др.), растения, животные, а также насекомые, к числу которых относится изучаемый представитель – муха Черная львинка.

Абдурашид считает, что занимается благим делом, так как улучшается экология. По его словам, кыргызстанцы могут питаться натуральными овощами и фруктами без химических удобрений, плюс можно превратить это в прибыльный доход без особых хлопот.

"Сейчас не многие кыргызстанцы осведомлены о полезных свойствах вышеназванных насекомых, если как можно больше людей узнают об этом, то тем больше наша пища станет полезной и органичной, что в свою очередь будет влиять на здоровье и самочувствие жителей. Для этого мы должны перейти на сортированный мусор, чтобы можно было перерабатывать органические отходы личинками насекомых. Так отходы не будут гнить,и от них не будут выделяться ядовитые газы", - резюмирует фермер.

Ибрагимов также с партнером планируют обратиться в столичную мэрию, чтобы расширить свой проект и с целью улучшения экологической ситуации не только в Бишкеке, но и в Кыргызстане.