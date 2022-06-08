Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Бишкекские спортсмены стали призёрами Чемпионата Азии по боевому самбо

701  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учащиеся спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ленинского района приняли участие в чемпионате Азии по спортивному и боевому самбо, который прошёл в городе Джуния Ливанской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Чемпионат проходил среди спортсменов 16 стран. Из Кыргызстана участвовали 33 спортсмена.

По итогу соревнований по боевому самбо среди взрослых:

- Карыяев Дайырбек – 1-е место (79 кг);

- Медет кызы Мираида – 1-е место (65кг);

- Бараканов Саяк – 3-е место (64 кг).

По спортивному самбо среди взрослых:

- Абдумалик к. Самара – 1-е место (54 кг);

- Бараканов Белек – 3-е место (64 кг);

- Жолдошказиев Турарбек – 3-е место (98 кг);

- Медет кызы Мираида – 3-е место (72 кг).

По спортивному самбо среди юниоров:

- Аманкулова Канышай – 2-е место (50 кг);

- Сартов Алай – 3-е место (71 кг).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419021
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  