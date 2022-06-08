Бишкекские спортсмены стали призёрами Чемпионата Азии по боевому самбо

Учащиеся спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ленинского района приняли участие в чемпионате Азии по спортивному и боевому самбо, который прошёл в городе Джуния Ливанской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Чемпионат проходил среди спортсменов 16 стран. Из Кыргызстана участвовали 33 спортсмена.

По итогу соревнований по боевому самбо среди взрослых:

- Карыяев Дайырбек – 1-е место (79 кг);

- Медет кызы Мираида – 1-е место (65кг);

- Бараканов Саяк – 3-е место (64 кг).

По спортивному самбо среди взрослых:

- Абдумалик к. Самара – 1-е место (54 кг);

- Бараканов Белек – 3-е место (64 кг);

- Жолдошказиев Турарбек – 3-е место (98 кг);

- Медет кызы Мираида – 3-е место (72 кг).

По спортивному самбо среди юниоров:

- Аманкулова Канышай – 2-е место (50 кг);

- Сартов Алай – 3-е место (71 кг).