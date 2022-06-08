Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Общая смета строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 составляет больше $2 млрд

1588  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на открытии строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" в Джалал-Абадской области подчеркнул важное значение этого проекта для энергосистемы страны и Центральной Азии и призвал всех к совместной работе и внесению своего вклада. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отмечается, что проект "Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1" является крупнейшим энергообъектом из всего состава каскада Камбар-Атинских ГЭС.

Он предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 м и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч и полным объемом водохранилища 5,4 млрд м³ воды.

Общая смета строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 составляет 2 млрд 916 млн 600 тыс. долларов. Строительство состоит из шести поэтапных фаз.

Финансирование проекта ведется за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419026
Теги:
ГЭС, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  