Общая смета строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 составляет больше $2 млрд

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на открытии строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" в Джалал-Абадской области подчеркнул важное значение этого проекта для энергосистемы страны и Центральной Азии и призвал всех к совместной работе и внесению своего вклада. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отмечается, что проект "Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1" является крупнейшим энергообъектом из всего состава каскада Камбар-Атинских ГЭС.

Он предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 м и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч и полным объемом водохранилища 5,4 млрд м³ воды.

Общая смета строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 составляет 2 млрд 916 млн 600 тыс. долларов. Строительство состоит из шести поэтапных фаз.

Финансирование проекта ведется за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций".