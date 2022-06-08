Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Узбекистан направил в Украину почти 20 тонн медикаментов

1267  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Закарпатская область Украины во второй раз получила гуманитарную помощь из Узбекистана. Об этом Фергана со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Гуманитарный груз представлял собой свыше 19 тысяч тонн медикаментов на сумму $1 млн. Узбекистан прислал антибиотики и витамины – всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук, конкретизировал глава области Виктор Никита.

Помощь сначала прибыла в гуманитарный хаб, расположенный в Словакии, оттуда ее переслали в Закарпатье. Медикаменты сразу же отправят военным медикам, находящимся в районах, где идут боевые действия, и в госпитали.

"Искренне благодарим наших друзей, предпринимателей, волонтеров из Узбекистана за помощь и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор", – заявил Виктор Никита.

Первую после начала военной спецоперации РФ в Украине гуманитарную помощь из Узбекистана Закарпатье получило в начале апреля. В контейнерах находились свыше 34 тонн грузов: медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения и другое.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419029
Теги:
Узбекистан, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  