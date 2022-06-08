Узбекистан направил в Украину почти 20 тонн медикаментов

Закарпатская область Украины во второй раз получила гуманитарную помощь из Узбекистана. Об этом Фергана со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Гуманитарный груз представлял собой свыше 19 тысяч тонн медикаментов на сумму $1 млн. Узбекистан прислал антибиотики и витамины – всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук, конкретизировал глава области Виктор Никита.

Помощь сначала прибыла в гуманитарный хаб, расположенный в Словакии, оттуда ее переслали в Закарпатье. Медикаменты сразу же отправят военным медикам, находящимся в районах, где идут боевые действия, и в госпитали.

"Искренне благодарим наших друзей, предпринимателей, волонтеров из Узбекистана за помощь и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор", – заявил Виктор Никита.

Первую после начала военной спецоперации РФ в Украине гуманитарную помощь из Узбекистана Закарпатье получило в начале апреля. В контейнерах находились свыше 34 тонн грузов: медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения и другое.