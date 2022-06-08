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Садыр Жапаров встретился с жителями Токтогульского района

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область встретился с жителями Токтогульского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент после торжественной церемонии начала строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" провел беседу с местными жителями, ответил на волнующие их вопросы. В частности, Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что начатое строительство ГЭС "Камбар-Ата – 1" является проектом, который в перспективе будет работать на благо кыргызского народа, государства и его будущих поколений.

"За годы независимости не было построено ни одной ГЭС, кроме "Камбар-Ата-2". При этом за последние 10 лет количество потребителей электроэнергии удвоилось. И если раньше в союзное время мы экспортировали, то с момента распада СССР уже как 10-15 лет мы импортируем электроэнергию. Хотя сами стоим у истоков воды. В результате у Министерства энергетики долги достигли до 140 млрд сомов. За 1,5 года мы все просчитали, спланировали и начали строить малые ГЭС. Сейчас вы стали свидетелями запуска такого масштабного проекта, как ГЭС "Камбар-Ата -1". Данный проект и ряд других небольших проектов, которые реализовываются по стране, начаты благодаря тому, что год назад рудник Кумтор начал полностью работать на благо страны. На эти деньги начато строительство ГЭС "Камбар-Ата -1". Ранее не было такого большого дополнительного источника дохода, как Кумтор. Даст Бог, эта ГЭС станет вторым Кумтором", - отметил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров также рассказал о планах по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. На сегодняшний день ведется проработка ТЭО-проекта. Если к осени завершится данный процесс, то строительство дороги начнется в следующем году. Эта дорога будет завершена через три-четыре года, если три страны будут работать совместно. Доход будет не меньше, чем от "Камбар-Ата -1" и Кумтора, составив не менее 200 млн долларов США.

Глава государства подчеркнул, что таким образом первый большой проект Кумтор тянет за собой второй большой проект.

В ходе встречи Садыр Жапаров также ответил на интересующие вопросы местных жителей относительно трансформации участков под строительство жилых домов, асфальтирования автодорог, обеспечения доступа к поливной и питьевой воде, выплат компенсаций за затопленные водохранилищем земли, строительства детских садов и школ и т.д.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что ни один вопрос не останется без внимания.

Соответствующим государственным органам на месте даны поручения для решения поднятых тем жителями района.

Во встрече главы государства с жителями Токтогульского района также приняли участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, заместитель председателя кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, члены кабинета министров и другие.


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URL: https://www.vb.kg/419030
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