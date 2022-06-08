Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Мэр Ташкента посоветовал молодежи отказаться от пластиковых карт

1076  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе выступления на форуме Megatrening 2022 посоветовал молодежи отказаться от пластиковых карт и использовать только наличку, сообщают СМИ.

По словам чиновника, пластиковая карта предназначена для богатых людей, то есть для тех, кому некуда девать деньги.

Он также добавил, что если человек идет в магазин и расплачивается пластиковой картой, то он не знает, сколько тратит. Однако, когда покупатель отдает кровно нажитые наличные деньги, он все понимает, в результате старается тратить меньше и торговаться при покупке.

"Молодежь, пожалуйста, используйте наличные. Использование банковских карт – это вред для молодежи", – заявил Артыкходжаев.

По мнению главы Ташкента, чем больше денег попадает на карточку, тем больше уходит, поэтому ее нужно использовать только после того, как разбогатеешь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419031
Теги:
молодежь, Узбекистан, мэр, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  