Мэр Ташкента посоветовал молодежи отказаться от пластиковых карт

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе выступления на форуме Megatrening 2022 посоветовал молодежи отказаться от пластиковых карт и использовать только наличку, сообщают СМИ.

По словам чиновника, пластиковая карта предназначена для богатых людей, то есть для тех, кому некуда девать деньги.

Он также добавил, что если человек идет в магазин и расплачивается пластиковой картой, то он не знает, сколько тратит. Однако, когда покупатель отдает кровно нажитые наличные деньги, он все понимает, в результате старается тратить меньше и торговаться при покупке.

"Молодежь, пожалуйста, используйте наличные. Использование банковских карт – это вред для молодежи", – заявил Артыкходжаев.

По мнению главы Ташкента, чем больше денег попадает на карточку, тем больше уходит, поэтому ее нужно использовать только после того, как разбогатеешь.