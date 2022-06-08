В Бишкеке снесли дом, который препятствует ремонту дороги

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает наводить порядок в столице. Активно ведутся работы по высвобождению объектов подпадающих под реконструкцию улично-дорожных сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, на земельном участке №35-282 по улице Жайыл Баатыра в жилом массиве "Арча-Бешик" снесён жилой дом шириной 8,5 метров и длиной 12 метров, подпадающий под реконструкцию дороги.

"Ранее инспекторами проведены разъяснительные работы с владельцем указанного жилого дома о добровольном демонтаже жилого дома.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505".