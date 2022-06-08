MegaCom обеспечил скоростным интернетом будущий МЕГА-проект Кыргызстана

Сегодня, 8 июня, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в торжественной обстановке дал старт началу строительства МЕГА-проекта – Камбар-Атинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Для обеспечения скоростным мобильным интернетом на труднодоступном участке строительства будущей ГЭС сотрудниками компании MegaCom в кратчайшие сроки были завершены работы по обеспечению данной территории качественной связью.
"Наша компания верит в успешную реализацию важного государственного проекта – строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, и вносит свой существенный вклад в обеспечение скоростной мобильной связью строителей и других участников процесса. Наши абоненты, поддерживая MegaCom, не только получают качественную мобильную связь, но и вносят свой вклад в развитие страны", – сообщил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.
Государственный оператор сотовой связи MegaCom, будучи социально ответственной компанией, в целях развития инфраструктуры региона оперативно установил современную базовую станцию, обеспечивающую работу сетей 2G/3G/4G LTE, на территории Джалал-Абадской области, где будет построена крупнейшая гидроэлектростанция каскада Камбар-Атинских ГЭС.
Вместе с тем, государственный сотовый оператор MegaCom традиционно продолжает модернизацию инфраструктуры по всему Кыргызстану. Проведенные в мае 2022 года техническое работы позволили улучшить качество связи и увеличить зону охвата сетей 2G/3G/4G LTE во всех областях и столице страны.
Модернизация базовых станций в городах Баткен, Бишкек, Кант, Кызыл-Кия, Нарын, Орловка, Ош и Токмок существенно увеличила пропускную способность сети 4G LTE. В следующих селах также улучшено качество связи и мобильного интернета четвертого поколения:
За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек и Ош, а также в:
Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в городах Бишкек, Кант, Кызыл-Кия, Ош, Токмок, а также в сёлах:
Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:
Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах Ачы Ошской области и Кызыл-Ой Чуйской области.
Напомним, что информацию о зоне охвата сети можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
Также абоненты MegaCom могут направлять свои пожелания относительно населённых пунктов, где имеется необходимость в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.