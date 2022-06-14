Российские поисковики просят найти родных фронтовиков из Тонского района

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" просят помочь российским поисковикам - проекту Московского авиационного института "Солдатский обелиск" в поиске родных бойцов, которые были выявлены при сверке данных на братской могиле. Так из 127 бойцов и офицеров Красной Армии у 126 были неизвестны имена и фамилии. А сверка дала возможность найти имена и увековечить на плитах братского захоронения. Среди них двое - наши земляки.

Руководитель проекта "Солдатский обелиск" Московского авиационного института Александр Грибовский сообщил поисковикам Кыргызстана, что ими выявлены два уроженца Киргизской ССР, которые погибли в Берлинской наступательной операции. Оба являются уроженцами Тонского района Иссык-Кульской области - Касимов Жукей из колхоза "Кызыл-Туу" и Бейшембиев Токтобай из колхоза "Большевик". Ранее они не были увековечены.

"То есть, может в документах и значится, что солдат погиб и "первично похоронен" где-то, но на самом деле сразу после войны и уже позже захоронение могли перенести в другое место. А родные, не вдаваясь в подробности, едут по адресу первичного захоронения и не находят ничего. Таких случаев я видел много, когда работал в составе комиссии по увековечиванию воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. И я видел могилы, в которых похоронены сотни человек, и большинство имен захороненных - неизвестны. Вот это белое пятно беспамятства мы и пытаемся закрыть со студентами, занимаясь сверкой.

Вот в нашем случае, в населенном пункте Фридерсдорф была обнаружена карточка воинского учета захоронения 1704/166, где значатся захороненными 127 солдат и офицеров Красной Армии. Из 127 - 126 неизвестные. Известно было имя одного офицера - старшего лейтенанта Максимова Василия Семеновича, все остальные 126 имен были неизвестны.

В ходе поисковой работы студентами МАИ были установлены имена погибших солдат и офицеров Красной Армии в ходе Берлинской наступательной операции весной 1945 года и впервые захоронены на воинском кладбище в населенном пункте Фридерсдорф, согласно донесений о безвозвратных потерях воинских частей и соединений

Во время анализа обстоятельств гибели солдат и командиров Красной Армии и изучения их боевого пути было установлено 5 населенных пунктов с названием Фридерсдорф. Составлены 5 списков захороненных воинов Красной Армии в различных районах Германии.

В населенном пункте Фридерсдорф, район Даме - Шпревальде, община Кенигс-Вустерхаузен, Земля Брандербург значатся погибшими и похороненными уроженцы Киргизской ССР.

- Красноармеец Бейшембиев Токтобай 1926 гр - погиб 29.04.1945. Призван в ноябре 1944 года Тонским РВК. Уроженец колхоза Большевик. Жена Бешембиева Бурмакан - проживала в колхозе Большевик.

- Красноармеец Касимов Жукей погиб 26.04.1945. Призван Тонким РВК. уроженец села Кызыл-Туу, отец Аширов Касым, проживал в селе Кызыл-Туу Тонский район.

Сверка нужна для внесение изменений в фамилии, исправление ошибок, если они есть. Родные или земляки должны подтвердить правильность данных для увековечивания.

Поисковики установили, что в послевоенное время данное воинское захоронение было перенесено с большей долей вероятности в район Мирсдорф на советское воинское захоронение. Учетная карточка 1704/90. В ходе переписки с управлением Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших и МИД РФ поступил ответ, что информация будет учтена.

Мы хотим, чтобы госорганы и посольство Кыргызстана в России были в курсе, что мы проводим такую работу по выявлению воинов, погибших во время Великой отечественной войны. Мы считаем это важным вкладом в укрепление добрых отношений между всеми народами, чьи деды, отцы боролись с фашизмом. Каждое имя должно быть внесено в списки, не должно кануть в лету", - пояснил Александр Грибовский.

На момент публикации данного материала стало известно, что на воина, которого считают погибшим - Бейшембиева Токтобая в базе данных есть информация, что он в 1985 году получил Орден Отечественной войны. То есть вполне возможно, что он получил тяжелое ранение, но выжил, а по базам так и проходит погибшим.

Возможно, его родные помогут разобраться поисковикам, которые будут точно знать, вписывать ли на плиты имя нашего земляка или ему повезло остаться живым.

Вот документ о смерти.