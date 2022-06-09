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Марс Сариев: Реализация "Камбар-Ата-1" снимет проблему энергодефицита в КР

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- Бакыт Стамов
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"Реализация проекта "Камбар-Ата-1" – это поистине историческое событие",- считает политолог Марс Сариев.

Напомним, 8 июня президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт проекту строительства одной из крупнейшей в ЦА гидроэлектростанции. Она будет расположена в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

"Реализация проекта "Камбар-Ата-1" поможет Кыргызстану снять проблему энергетического дефицита, особенно в зимний период, а в дальнейшем экспортировать электроэнергию в Пакистан, Афганистан, Индию в рамках проекта CASA-1000", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что Кыргызстан системно развивается, планомерно решаются проблемы, которые были обозначены президентом Садыром Жапаровым еще до прихода к власти, – решаются вопросы национализации Кумтора, повышения жизненного уровня населения, соцзащиты уязвимых слоев населения, поднимается имидж учителя и других гуманитарных профессий.

"Кыргызстан входит в очень важный этап индустриального развития - открываются заводы, фабрики. И в этих условиях, условиях мирового кризиса, условиях терпящей крах зеленой экономики, которая провозглашена на Западе, конечно строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 даст мощнейший импульс развитию Кыргызстана", - сказал эксперт.

Как напомнил он, президент сообщал о том, что в Кыргызстане планируется строительство и других электростанций.

"Это означает, что Кыргызстан действительно может стать оазисом, Швейцарией в Центральной Азии с развитым туризмом, развитыми экологичными энергетическими станциями. Мощным туристическим, экологически чистым центром в ЦА.

Период строительства "Камбар-Аты-1" оценивается примерно в 8-10 лет при хорошем финансировании, а через пять лет уже первый агрегат ГЭС будет работать. Дан очень хороший старт, и в принципе у Кыргызстана есть все шансы превратиться в жемчужину Центральной Азии", - сказал Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/419044
Теги:
Камбар-Ата, Марс Сариев, энергетика
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