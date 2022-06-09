Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Замирбек Базарбеков посетил Каракольский городской суд

634  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков находится с рабочим визитом в Иссык-Кульской области. После ротации судей местных судов он ознакомится с условиями проживания, проверит деятельность судов, особо обратит внимание на соблюдение сроков рассмотрения дел и на качество отправления правосудия.

Замирбек Базарбеков посетил Балыкчынский городской суд, где его встретили председатель Иссык-Кульского областного суда Нурлан Чериков, председатель Балыкчынского городского суда Индира Турдумамбетова и начальник Судебного департамента по области Жолдош Асаналиев.

В Балыкчынский городской суд были переведены двое судей из Баткенской и Ошской областей. В настоящее время в суде трудятся 22 работника аппарата суда.

Базарбеков провел совещание с коллективом Балыкчынского городского суда и выслушал их проблемы. Также был ознакомлен с работой автоматизированной информационной системы суда, программы автоматического распределения дел между судьями и работой программного обеспечения аудио- и видеозаписи судебного заседания. Председатель осмотрел состояние залов судебных заседаний, рабочих кабинетов, здания судебного органа и посетил дома судей для ознакомления с условиями проживания переведенных судей.

Затем Замирбек Базарбеков посетил Иссык-Кульский и Тюпский районные суды, а также Каракольский городской суд.

Председатель напомнил, что цель ротации не просто смена места работы, а обеспечение повышения качества отправления правосудия и выработка единой судебной практики.

"При поддержке президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова увеличена заработная плата судей. По инициативе президента в судах осуществлена масштабная ротация. Теперь нужно перейти к третьему этапу - к качеству отправления правосудия. Переведенные судьи должны своевременно рассматривать дела и обеспечить качественное отправление правосудия", - сказал Замирбек Базарбеков.

Кроме того, поручено строго следовать букве закона, своевременно предоставлять сторонам судебные акты и вести контроль за исполнением судебных решений.

Базарбеков на озвученные вопросы работников, касающиеся повышения заработной платы, отметил, что вопрос их заработной платы будет решен в ближайшие месяцы.

Сегодня председатель Верховного суда Кыргызской Республики посетит Ак-Суйский, Джети-Огузский и Тонский районные суды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419045
Теги:
Верховный суд, Иссык-Кульская область, судебная реформа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  