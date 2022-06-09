Замирбек Базарбеков посетил Каракольский городской суд

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков находится с рабочим визитом в Иссык-Кульской области. После ротации судей местных судов он ознакомится с условиями проживания, проверит деятельность судов, особо обратит внимание на соблюдение сроков рассмотрения дел и на качество отправления правосудия.

Замирбек Базарбеков посетил Балыкчынский городской суд, где его встретили председатель Иссык-Кульского областного суда Нурлан Чериков, председатель Балыкчынского городского суда Индира Турдумамбетова и начальник Судебного департамента по области Жолдош Асаналиев.

В Балыкчынский городской суд были переведены двое судей из Баткенской и Ошской областей. В настоящее время в суде трудятся 22 работника аппарата суда.

Базарбеков провел совещание с коллективом Балыкчынского городского суда и выслушал их проблемы. Также был ознакомлен с работой автоматизированной информационной системы суда, программы автоматического распределения дел между судьями и работой программного обеспечения аудио- и видеозаписи судебного заседания. Председатель осмотрел состояние залов судебных заседаний, рабочих кабинетов, здания судебного органа и посетил дома судей для ознакомления с условиями проживания переведенных судей.

Затем Замирбек Базарбеков посетил Иссык-Кульский и Тюпский районные суды, а также Каракольский городской суд.

Председатель напомнил, что цель ротации не просто смена места работы, а обеспечение повышения качества отправления правосудия и выработка единой судебной практики.

"При поддержке президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова увеличена заработная плата судей. По инициативе президента в судах осуществлена масштабная ротация. Теперь нужно перейти к третьему этапу - к качеству отправления правосудия. Переведенные судьи должны своевременно рассматривать дела и обеспечить качественное отправление правосудия", - сказал Замирбек Базарбеков.

Кроме того, поручено строго следовать букве закона, своевременно предоставлять сторонам судебные акты и вести контроль за исполнением судебных решений.

Базарбеков на озвученные вопросы работников, касающиеся повышения заработной платы, отметил, что вопрос их заработной платы будет решен в ближайшие месяцы.

Сегодня председатель Верховного суда Кыргызской Республики посетит Ак-Суйский, Джети-Огузский и Тонский районные суды.