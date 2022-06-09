Трагедия в аквапарке "Ала-Тоо": 6 учителей и завуч уволены

Управлением образования по инциденту в аквапарке "Ала-Тоо" создана комиссия, в которую вошли сотрудники управления, районного центра образования, акимиата, профсоюзного комитета города Бишкека, работники образования и депутат Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По результатам работы комиссии 6 учителей и завуч начальной школы, задействованные в данном мероприятии, уволены в соответствии с нормами Трудового кодекса Кыргызской Республики.

Комиссией также рекомендовано за неорганизованную работу по контролю и соблюдению требований по охране детства, защите прав и интересов несовершеннолетних и неисполнения функциональных обязанностей принять меры дисциплинарного воздействия в отношении директора школа вплоть до увольнения.

Отметим, со стороны ГУВД города Бишкека следственные мероприятия продолжаются.

Во время работы комиссия определила, что классные руководители организовали для детей 13 классов начальной школы день отдыха и один из педагогов провел организационные работы по коллективному посещению аквапарка. Однако администрация школы и сотрудники инспекции по делам детей не были уведомлены. По этой причине на мероприятии отсутствовали инспекторы по делам детей, транспортное сопровождение учащихся сотрудниками правоохранительных органов. Также не было приказа о переходе на онлайн-форму обучения, проведение инструктажа с родителями и учащимися по технике безопасности.

Всего аквапарк посетили 232 ученика начальной школы, 9 учителей – классных руководителей задействованных классов, 9 представителей родительской общественности.