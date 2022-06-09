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Администрация аквапарка "Ала-Тоо" выступила с обращением

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Администрация аквапарка "Ала -Тоо" выступила с обращением к кыргызстанцам, в котором заявила, что не снимает с себя ответственности за трагический инцидент. Ниже приводим текст обращения:

"Администрация и коллектив аквапарка "Ала-Тоо" выражают свои искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким третьеклассника столичной школы № 95, погибшего в результате несчастного случая в бассейне нашего аквапарка 6 июня.

Терять близких очень тяжело… А потеря ребенка - это по сути потеря части себя...

Поверьте, мы так же, как и вы, потрясены этой трагичной новостью, понимаем всю боль утраты и искренне сопереживаем родителям и близким маленького Атая. Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании благого терпения и утешения его родным и близким.

Уважаемые кыргызстанцы!

В настоящее время по данному факту со стороны правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, назначена судебно-медицинская экспертиза, все данные с камер видеонаблюдения мы передали следователям. Также городским управлением образования мэрии города Бишкека и МВД КР созданы комиссии, ведется следствие.

Сейчас в социальных сетях, как и в обществе в целом, распространяется большое количество непроверенной, а порой и недостоверной информации вокруг произошедшего несчастного случая.

Хотим подчеркнуть, что мы не снимаем с себя ответственности за произошедшее и готовы сотрудничать со следствием".


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URL: https://www.vb.kg/419051
Теги:
Бишкек, погиб ребенок
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