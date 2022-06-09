Камчыбек Ташиев наградил врачей и военнослужащих

Заместитель председателя кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев подписал приказ о награждении врачей и военнослужащих за активное взаимодействие с органами национальной безопасности Кыргызской Республики при оказании экстренной помощи военнослужащим ПС ГКНБ, пострадавшим в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
Юбилейной медалью "100 лет органам национальной безопасности Кыргызской Республики" награждены:
- полковник ТАШТАНОВ Акимжан Миталович, заместитель командира воинской части 99718;
- полковник АМАНБАЕВ Чынарбек Аруунович, начальник инспекции по безопасности полетов ГШ ВС КР;
- капитан ЖУНУСОВ Нурсултан Шарабидинович, командир авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
- ДЕРКЕНБАЕВА Жылдыз Садыбакасовна, заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 1 НГ МЗ КР;
- МААНАЕВ Токтобай Исраилович, главный врач Национального госпиталя МЗ КР.
Нагрудным знаком "Кызматташтык үчүн" награждены:
- капитан БЕЙШЕНОВ Эсенбек Женишбекович, старший бортовой техник-инструктор звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
- капитан АБДЫЛДАЕВ Мелисбек Ишенбекович, бортовой техник звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
- старший лейтенант УРАИМОВ Дастанбек Эркинбекович, помощник командира корабля звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
- старший лейтенант НУРГАЗИЕВ Нуржигит Нургазиевич, начальник медицинской службы воинской части 23565;
- прапорщик ТАЛАНТБЕКОВ Ырыскелди Талантбекович, воздушный радист-инструктор звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
- КАБУЛОВА Гульбара Сапаралиевна, врач отделения анестезиологии и реанимации № 1 НГ МЗ КР;
- ТЕНТИМИШЕВ Алмаз Эсенканович, врач отделения торакальной хирургии НГ МЗ КР;
- КЫДЫРБАЕВ Алмаз Кудайбергенович, врач отделения сосудистой хирургии НГ МЗ КР;
- АПСАТАРОВ Ислам Икрамович, врач отделения сосудистой хирургии НГ МЗ КР;
- АЖИБЕКОВ Сүйүн Жалилович, врач отделения хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии НГ МЗ КР;
- МАМЫШОВ Алмаз Жумабекович, врач отделения гнойной хирургии НГ МЗ КР;
- МУРАТОВ Дөлөс Муратович, врач отделения нейротравматологии №2 НГ МЗ КР;
- КАНЫБЕКОВ Марат Каныбекович, врач приемного отделения экстренной медицинской помощи НГ МЗ КР;
- ЖАНЫКУЛОВ Кудайберди Райымбердиевич, заведующий травматологическим отделением Баткенской областной объединенной больницы;
- СООРОВ Таалайбек Узакбаевич, врач-хирург хирургического отделения Баткенской областной объединенной больницы;
- ХУСЕЙНОВ Рустам Юсуфович, заведующий реанимационным отделением Баткенской областной объединенной больницы;
- САТЫБАЛДИЕВ Сапарбай Маматкасымович, врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения Баткенской областной объединенной больницы;
- БАКИРОВ Бакытбек Асанович, врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения Баткенской областной объединенной больницы.