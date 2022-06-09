Камчыбек Ташиев наградил врачей и военнослужащих

Заместитель председателя кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев подписал приказ о награждении врачей и военнослужащих за активное взаимодействие с органами национальной безопасности Кыргызской Республики при оказании экстренной помощи военнослужащим ПС ГКНБ, пострадавшим в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Юбилейной медалью "100 лет органам национальной безопасности Кыргызской Республики" награждены:

полковник ТАШТАНОВ Акимжан Миталович, заместитель командира воинской части 99718; полковник АМАНБАЕВ Чынарбек Аруунович, начальник инспекции по безопасности полетов ГШ ВС КР; капитан ЖУНУСОВ Нурсултан Шарабидинович, командир авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565; ДЕРКЕНБАЕВА Жылдыз Садыбакасовна, заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 1 НГ МЗ КР; МААНАЕВ Токтобай Исраилович, главный врач Национального госпиталя МЗ КР.

Нагрудным знаком "Кызматташтык үчүн" награждены: