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Камчыбек Ташиев наградил врачей и военнослужащих

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- Анастасия Карелина
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Заместитель председателя кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев подписал приказ о награждении врачей и военнослужащих за активное взаимодействие с органами национальной безопасности Кыргызской Республики при оказании экстренной помощи военнослужащим ПС ГКНБ, пострадавшим в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Юбилейной медалью "100 лет органам национальной безопасности Кыргызской Республики" награждены:

  1. полковник ТАШТАНОВ Акимжан Миталович, заместитель командира воинской части 99718;
  2. полковник АМАНБАЕВ Чынарбек Аруунович, начальник инспекции по безопасности полетов ГШ ВС КР;
  3. капитан ЖУНУСОВ Нурсултан Шарабидинович, командир авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
  4. ДЕРКЕНБАЕВА Жылдыз Садыбакасовна, заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 1 НГ МЗ КР;
  5. МААНАЕВ Токтобай Исраилович, главный врач Национального госпиталя МЗ КР.

Нагрудным знаком "Кызматташтык үчүн" награждены:

  1. капитан БЕЙШЕНОВ Эсенбек Женишбекович, старший бортовой техник-инструктор звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
  2. капитан АБДЫЛДАЕВ Мелисбек Ишенбекович, бортовой техник звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
  3. старший лейтенант УРАИМОВ Дастанбек Эркинбекович, помощник командира корабля звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
  4. старший лейтенант НУРГАЗИЕВ Нуржигит Нургазиевич, начальник медицинской службы воинской части 23565;
  5. прапорщик ТАЛАНТБЕКОВ Ырыскелди Талантбекович, воздушный радист-инструктор звена АН-26 авиационно-транспортной эскадрильи воинской части 23565;
  6. КАБУЛОВА Гульбара Сапаралиевна, врач отделения анестезиологии и реанимации № 1 НГ МЗ КР;
  7. ТЕНТИМИШЕВ Алмаз Эсенканович, врач отделения торакальной хирургии НГ МЗ КР;
  8. КЫДЫРБАЕВ Алмаз Кудайбергенович, врач отделения сосудистой хирургии НГ МЗ КР;
  9. АПСАТАРОВ Ислам Икрамович, врач отделения сосудистой хирургии НГ МЗ КР;
  10. АЖИБЕКОВ Сүйүн Жалилович, врач отделения хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии НГ МЗ КР;
  11. МАМЫШОВ Алмаз Жумабекович, врач отделения гнойной хирургии НГ МЗ КР;
  12. МУРАТОВ Дөлөс Муратович, врач отделения нейротравматологии №2 НГ МЗ КР;
  13. КАНЫБЕКОВ Марат Каныбекович, врач приемного отделения экстренной медицинской помощи НГ МЗ КР;
  14. ЖАНЫКУЛОВ Кудайберди Райымбердиевич, заведующий травматологическим отделением Баткенской областной объединенной больницы;
  15. СООРОВ Таалайбек Узакбаевич, врач-хирург хирургического отделения Баткенской областной объединенной больницы;
  16. ХУСЕЙНОВ Рустам Юсуфович, заведующий реанимационным отделением Баткенской областной объединенной больницы;
  17. САТЫБАЛДИЕВ Сапарбай Маматкасымович, врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения Баткенской областной объединенной больницы;
  18. БАКИРОВ Бакытбек Асанович, врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения Баткенской областной объединенной больницы.


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URL: https://www.vb.kg/419052
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, военная служба, награда, врачи, ГКНБ
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