Джамаат джихадистов в Бишкеке

"В одной из мечетей Бишкека после совершения обеденной молитвы ко мне подошел человек примерно 30-35 лет, азиатской внешности, который представился Жалилом. Он заинтересовался моим способом совершения намаза. Это был только предлог. Жалил предложил мне присоединиться к "истинным мусульманам" и пообещал познакомить с "настоящим мусульманским лидером".

Лидера звали Халид. При первой же нашей встрече он стал критиковать существующий в Кыргызстане государственный строй, обвинял правительство в том, что оно принижает мусульман, не судит преступников по законам шариата, сотрудничает со странами, где живут неверные.

Халид также спросил меня, готов ли я к борьбе и сколько из моих товарищей имеют боевую подготовку и соответствующий боевой дух. Я ответил, что таких наберется человек 10-15.

Он сказал, что скоро со мной свяжется. И посоветовал остальных тоже по возможности придерживать при себе, при необходимости они тоже могут пригодиться для массовки. Также он сказал, что у них имеются боеспособные девушки, которые могут при необходимости исполнять супружеские обязанности. И еще есть девушки, готовые стать шахидками и совершить самоподрыв в какой-нибудь государственной организации"...

Это не бред. Это - свидетельские показания в суде одного гражданина, который вовремя одумался и не примкнул к экстремистской группировке.

А вот выдержка из постановления о привлечении в качестве обвиняемого другого гражданина:

"В одном из домов жилмассива "Ала-Тоо" обвиняемый принес "баят", то есть присягу на верность руководителю (амиру) одной из групп, входящих в преступную организацию джихадистов под патронатом руководителей международной террористической организации "Исламское государство"... Кажется, что это строчки из какого-то бестселлера про международных бандитов. И все остальное, о чем говорится в обвинительном заключении, происходило где-то там, но никак не здесь, не в Кыргызстане. Амалияты, закупка оружия и боеприпасов, похищение людей, теракты, подготовка к жестокому убийству первых лиц государства (путем обезглавливания)...

А между тем приговор Первомайский районный суд Бишкека вынес А. Сарыгулову именно за это. За все выше перечисленное.

10 декабря далекого 2015 года в одном из южных микрорайонов Бишкека ликвидированы боевики, принадлежавшие к известной террористической организации. Ликвидированы они были потому, что оказали вооруженное сопротивление при задержании. В том же году, но чуть раньше, при тех же обстоятельствах силовики застрелили Тариэля (Тоху) Джумагулова – главу экстремистской группировки.

В принципе с террористами в Бишкеке тогда, вроде бы, было покончено. И вот теперь в тюрьму отправился, возможно, последний член джумагуловской группировки, все эти годы находившийся в розыске. И на судебном процессе всплыли все детали и подробности деятельности в столице этой группы экстремистов.

Итак, джихадист Тариэль Джумагулов, поддерживавший тесную связь с игиловцами и полностью разделявший их идеи и убеждения, собрал в Бишкеке группу единомышленников. В целях конспирации каждому из них была присвоена кличка: Тоха, Умар, Хамза, Саид, Кайрат, Абу-Усман, Алтуха, Абдурахман-кыргыз, Абдурахман-казах, Ахмад (это, собственно, Сарыгулов).

С тех пор Ахмад (Сарыгулов) стал регулярно посещать тайные собрания этой преступной организации. Обсуждались вопросы изыскания денег на оружие, способы защиты от милиции, а главное – по пунктам планировались очень интересные "мероприятия". Готовились, к примеру, убийства председателя ГКНБ, министра внутренних дел, министра обороны, начальников "Альфы" и "Скорпиона". Джихадисты под руководством Тохи собирались напасть на российскую авиабазу в Канте, а также провести серию терактов в местах массового скопления народа.

На авиабазу, в частности, должен был проникнуть автомобиль, начиненный взрывчаткой. А в дома министров и силовиков бишкекские радикалы намеревались проникать под покровом ночи и приводить в исполнение свой жестокий приговор.

Убивать планировали чисто по-игиловски – отрубать головы. Все это по задумке террористов должно было привести к деморализации и дезорганизации силовых структур, а заодно и к активизации террористического подполья. Конечная цель экстремистов понятна – установление на территории Кыргызстана (а затем по всей Центральной Азии) исламского халифата.

Для претворения в жизнь таких грандиозных планов членам группировки нужны были деньги. Много денег.

Из показаний потерпевших:

"Мы с отцом и его коллегами выехали из банка, решили пообедать и зашли в кафе. Когда сидели за столом, туда забежали какие-то люди, кто-то стрелял, меня ударили сзади, забрали сумку с документами, 3000 долларов и сомы"...

"Я вышел из аптеки и сел в машину, когда ко мне подбежали трое человек, один из которых был в милицейской форме. Тот, который был в форме, приказал мне выйти из машины. Я отказался и попросил показать документы. Заметил среди них одного с бородой и засомневался, что это сотрудники милиции. Меня избили, посадили на заднее сиденье моей же машины, надели на голову шапку, чтобы она закрыла глаза. Мужчина, который был в камуфляже, несколько раз всадил мне в ногу нож. Требовали миллион долларов. Я сказал, что таких денег нет. Тогда сумму снизили до двадцати тысяч. Тот, который резал меня ножом, был с автоматом, потом достал из спортивной сумки еще и пистолет. Я согласился и стал обзванивать знакомых, но безрезультатно, потом позвонил бухгалтеру своей компании и попросил через водителя передать деньги"...

Преступная группа Тохи имела в своем распоряжении четыре автомата Калашникова, два пистолета, четыре гранаты, большое количество разнокалиберных патронов, взрывные устройства, ножи, милицейскую форму, маски, наручники, рацию и другие предметы, необходимые для проведения терактов и "обезжиривания" предпринимателей.

Нашли в их домах при обыске и 450 тысяч долларов, добытых разбоем, грабежом и вымогательством.

Из показаний свидетеля (которого вербовали, да не завербовали в ряды игиловцев):

"Всех высокопоставленных лиц, которые являются противниками ислама, надлежало уничтожить. Такой способ убийства (отсечение голов) вселил бы страх в сердца их заместителей, сотрудников этих органов, других чиновников. Они бы все спешно покинули Кыргызстан, опасаясь за свою жизнь. При этом в стране наступил бы хаос, и радикалы, воспользовавшись ситуацией, захватили бы власть в стране"...

Что же касается Ахмада (Сарыгулова), родственники и знакомые характеризуют его как спокойного, уравновешенного человека. Раньше, говорят, после развода с женой, крепко пил. Потом пить бросил. Теперь даже не курит. Работал на стройке. Кто бы мог подумать?..

Говорят, кстати, что, устав бегать от сотрудников ГКНБ, он сам решил явиться в правоохранительные органы. Хоть и не понимал якобы толком, в связи с чем его ищут. Хотел прийти к следователю и убедить его в своей невиновности. Но не успел: узнав о местонахождении Сарыгулова, его, как и подобает террористу, задержали вооруженные спецназовцы.

Своего знакомства с криминальным Тохой он не отрицал. Зато категорически отрицал в суде свое участие в каких бы то ли было преступных "мероприятиях". Рассказывал, что их отношения с Тариэлем Джумагуловым сводились к тому, что он, Сарыгулов, по просьбе Тохи снимал для него квартиры и дома. О том, что в этих домах окопаются террористы, подсудимый, по его словам, не знал.

Жилье члены группировки арендовали, к слову, не какое попало. Выбирали хорошие особняки. А однажды даже жили в частном доме по соседству с Аламудунским РОВД. То есть буквально под носом у милиции.

- Про их преступления я не знал, - давал показания обвиняемый. Один раз видел парня связанного, но Тоха сказал, что это не мое дело. Оружие, взрывчатку тоже не видел. Тоха носил с собой пистолет и говорил, что это травматический....

К показаниям обвиняемого в части того, что он не являлся членом преступного сообщества и ничего о нем не знал, суд отнесся критически.

Ахмад Сарыгулов признан виновным по целому букету статей Уголовного кодекса и приговорен путем частичного сложения к восьми годам исправительной колонии строгого режима.

Там его уже дожидаются те товарищи по группировке, которые не были в разное время уничтожены и дожили до своего суда и приговора.