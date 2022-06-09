Ликвидирован канал поставки наркотиков в места лишения свободы

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками главного оперативно-режимного управления Службы исполнения наказания при МЮ КР успешно проведена специальная операция по ликвидации канала переброски наркотических средств в места лишения свободы на территории Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

6 мая 2022 года в 01.00 караульная рота обнаружила, что неизвестные лица перекинули в одно из мест лишения свободы, расположенного в Чуйской области, два полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. В них находилось серо-зеленое веществом со специфическими признаками наркотического вещества гашиш.

Заключение судебно-химической экспертизы подтвердило, что данное вещество является гашишем. Общий вес свертка - 982 грамма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил парень по кличке Арс, неоднократно судимый, занимающийся поставками наркотических средств в крупных размерах в места лишения свободы для нужд так называемого общака.

Был задержан гражданин Ж.А., 1989 года рождения, уроженец города Токмока. Он дал признательные показания о том, что именно он осуществил переброс гашиша.