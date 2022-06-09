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В Екатеринбурге презентовали инвестиционные возможности регионов КР

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 9 июня, в рамках IX Российско-Кыргызской межрегиональной конференции представители двух стран обсудили укрепление межрегионального сотрудничества на пространстве Евразийского экономического союза.

Участники изучили подготовку Программы развития межрегионального и приграничного сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза, включая правовую базу межрегионального сотрудничества и финансовые инструменты поддержки совместных межрегиональных проектов, внесли свои предложения.

Также представители Кыргызстана и России обсуждают возможности развития бизнеса между регионами, презентуя успешные практики межрегионального торгово-экономического сотрудничества.

Российскому бизнесу показали инвестиционные возможности Ошской, Таласской, Джалал-Абадской, Нарынской областей. С другой стороны, бизнесменам из Кыргызстана продемонстрировали приоритетные направления для развития экономики регионов России.

Также был показан опыт российского здравоохранения по экспорту медицинских услуг.


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URL: https://www.vb.kg/419059
Теги:
инвестиции, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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