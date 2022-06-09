Что Кыргызстан импортирует из России и экспортирует в РФ

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев на пленарной сессии Девятой Кыргызско-Российской межрегиональной конференции информировал об импорте-экспорте между Кыргызстаном и Россией.

По его словам, в экспорте КР в РФ основную долю занимают продукция легкой и текстильной промышленности (одежда, обувь, прочие текстильные изделия, хлопок-волокно), овощи и фрукты, орехи, молокопродукты, изделия из кожи, лом и отходы черных, цветных металлов, электрические лампы накаливания, запасные части к транспортным средствам, нефтепродукты (авиакеросин) и другое.

"Напротив, из России в Кыргызстан импортируются топливно-энергетические ресурсы (нефтепродукты, природный газ), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, черные металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, их части, текстиль и обувь и другое", - сказал он.

Данияр Амангельдиев отметил, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с ведущими российскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в таких секторах, как энергетика, промышленность и инфраструктура, туризм и новые технологии.