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Замирбек Базарбеков: "Настала пора самоочищения судейского корпуса"

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- Асия Канаева
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Сегодня председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков в Иссык-Кульском областном суде провел совещание с участием председателей и судей местных судов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Замирбек Базарбеков отметил, что переведенные судьи должны в первую очередь завершить рассмотрение судебных дел и материалов, рассмотрение которых было начато до ротации. Он также акцентировал внимание судей на том, что в прошлом месяце произошел ряд инцидентов, вызвавших общественный резонанс.

"Считаю, что все эти события связаны с тем, что некоторые судьи не проявляют должного профессионализма, опыта и личных качеств. В результате мне пришлось принять ряд решений. Одни судьи не знают, как надо реагировать на неправомерное поведение и навести порядок в ходе судебного заседания, другие судьи необоснованно изменяют меру пресечения преступникам. Имело место, когда судья запрещал участнику процесса давать показания на государственном языке, а опытного судью задерживают по подозрению в коррупции. Подобные проявления подрывают не только авторитет судейского корпуса, но и наносят урон имиджу судебной ветви власти, который без того находится на низком уровне. Очень жаль, что судебная система вынуждена предпринимать меры по очищению судейского корпуса", - сказал Замирбек Базарбеков.

Кроме того, председатель Верховного суда затронул и ряд необоснованно вынесенных решений.

"К примеру, в Балыкчынском и Каракольском городских судах, а также в Джети-Огузском, Ак-Суйском и Тюпском районных судах подсудимые были освобождены от наказания путем установления испытательного срока с применением пробации, несмотря на заключения органов пробации о невозможности применения пробации. В Иссык-Кульском районном суде в 2020 году судья переквалифицировал особо тяжкое преступление в тяжкое и смягчил наказание. Сторона, недовольная таким решением, была вынуждена подать апелляцию. Это лишь некоторые из негативных явлений в судебной системе, которые были выявлены и обсуждались в обществе. Все мы хорошо знаем, что есть много негативных явлений, которые остаются пока незамеченными", - сказал Базарбеков.

Особо было подчеркнуто, что независимое и справедливое урегулирование споров судами является одним из условий, которое повысит инвестиционную привлекательность республики и подымет предпринимательскую активность населения.

В ходе совещания были затронуты и ряд других насущных проблем, затрагивая которые переведенные судьи отметили высокую арендную плату и не стали скрывать, что есть проблемы с жильем.

Как выяснилось, некоторые судьи вынуждены были арендовать жилье далеко от рабочего места и приезжать из города Каракол в Ак-Суйский и Тонский районные суды.

Председатель Верховного суда сообщил, что рассматривается вопрос о выплате компенсаций судьям за переезды и средства для их выплаты изыскиваются кабинетом министров, и отметил, что данный вопрос находится на контроле президента.

После совещания Замирбек Базарбеков посетил Ак-Суйский, Джети-Огузский и Тонский районные суды.

Базарбеков встретился с судьями и работниками местных судов и посетил дома ротированных судей и ознакомился с условиями их проживания.

Ранее Замирбек Базарбеков ранее посетил местные суды Баткенской области и проверил деятельность переведенных судей.


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URL: https://www.vb.kg/419065
Теги:
Верховный суд, Иссык-Кульская область
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