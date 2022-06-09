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В селе Калба Таласской области после модернизации открылась школа

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- Асия Канаева
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Сегодня в селе Калба Таласской области состоялось открытие средней школы имени Солтонова после модернизации. Об этом сообщила пресс-служба проектов АРИС КР.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Марат Мураталиев, координатор проекта Урмат Бидинов, глава айыл окмоту Замира Төлөева, администрация школы и местные жители.

Здание школы модернизировано и сдано в эксплуатацию в рамках проекта АРИС "Улучшение теплоснабжения" при финансовой поддержке кабинета министров Кыргызстана, Международной ассоциации развития и государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

В ходе модернизации были выполнены следующие работы по повышению энергоэффективности школьного здания:

  1. проведена теплоизоляция корпуса школы;
  2. усилена сейсмостойкость здания;
  3. старые окна и двери заменены на новые энергосберегающие;
  4. модернизирована система отопления и установлены электрокерамические батареи;
  5. полностью заменена электропроводка;
  6. применены энергоэффективные светодиодные лампы;
  7. улучшена система вентиляции здания, установлены рекуператоры.

Капитальный ремонт в здании не проводился более 40 лет, что не соответствовало нормам энергоэффективности и мешало учебному процессу.


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URL: https://www.vb.kg/419068
Теги:
реконструкция, Таласская область, школа
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