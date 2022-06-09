В селе Калба Таласской области после модернизации открылась школа

Сегодня в селе Калба Таласской области состоялось открытие средней школы имени Солтонова после модернизации. Об этом сообщила пресс-служба проектов АРИС КР.
В торжественном мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Марат Мураталиев, координатор проекта Урмат Бидинов, глава айыл окмоту Замира Төлөева, администрация школы и местные жители.
Здание школы модернизировано и сдано в эксплуатацию в рамках проекта АРИС "Улучшение теплоснабжения" при финансовой поддержке кабинета министров Кыргызстана, Международной ассоциации развития и государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
В ходе модернизации были выполнены следующие работы по повышению энергоэффективности школьного здания:
Капитальный ремонт в здании не проводился более 40 лет, что не соответствовало нормам энергоэффективности и мешало учебному процессу.