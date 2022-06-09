Айк Айвазов: В ЕАЭС на данный момент некому заниматься вопросом биоугроз

В ЕАЭС на данный момент некому заниматься вопросом биоугроз. Фактически мы все это время обслуживали интересы США. Те страны, где расположены подобные объекты. Нужно поднимать вопрос о создании нацсистем биобезопасности на уровне ОДКБ и брать контроль в свои руки. Иначе избежать биоугроз в дальнейшем не получится. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил глава армянского информационно-аналитического центра "Луис" Айк Айвазов.

По его словам, власти Армении при этом все это время убеждали общественность, что биолабораторий на нашей территории не существует.

"Уже после событий на Украине с заявлением выступило посольство РФ, заявив, что США занимается неизвестными биопроектами близ границ с Россией. Только тогда наши власти заговорили об этом относительно честно. Все эти объекты - часть системы лишь разные по величине, но связаны между собой и играют свою роль в деятельности Пентагона. США и Армения сотрудничают в этом направлении с 2010 года, то есть все эти патагены передавались нам американской стороной все это время. Недавно был принят документ о противодействии распространения такого биооружия. Сейчас поручено властям утвердить этот протокол. Но в любом случае вопрос надо решать на уровне существующих организаций - ЕАЭС и ОДКБ", - подчеркнул Айвазов.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве