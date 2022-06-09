Данияр Амангедьдиев: Доля России в товарообороте Кыргызстана 31 процент

Россия - один из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает первое место по объему товарооборота. Об этом на пленарной сессии Девятой Кыргызско-Российской межрегиональной конференции сказал министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

"Сегодня Кыргызская Республика поддерживает прочные связи с 81 субъектом Российской Федерации. Заключено более 40 соглашений, в том числе по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Действуют более 10 соглашений об установлении побратимских связей. Сегодня в рамках 9-й кыргызско-российской межрегиональной конференции также планируется подписание ряда соглашений. Несмотря на текущую ситуацию в мировой экономике, взаимные торговые отношения Кыргызстана с Россией увеличиваются с каждым годом. Доля России в товарообороте Кыргызстана в 2021 году составила 31,6 процента, в том числе в экспорте – 24,9 процента, и импорте – 33,6 процента", - сказал он.

На конференции было отмечено, что межрегиональная конференция является отличной площадкой для установления и развития сотрудничества как между регионами, так и бизнес- и научными кругами Кыргызстана и России.

Укреплению экономических взаимоотношений способствуют частые встречи и конструктивные переговоры на всех уровнях сотрудничества с использованием таких действенных механизмов, как межправительственная кыргызско-российская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, межрегиональная кыргызско-российская конференция, деловые миссии, бизнес-встречи, инвестиционные форумы, которые проводятся на регулярной основе.