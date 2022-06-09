"На видео видно парня, укравшего мой телефон. Но найдут ли его?"

В редакцию обратился горожанин, хозяин магазина "Кутман". Он рассказал, что во время работы у него прямо с прилавка украли мобильный телефон.

"Этот случай произошел три дня назад. Я был в магазине, в этот момент привезли мороженое, и я отвлекся буквально на минуту. Телефон положил около кассы. Вспомнил про него через минут десять, но телефона уже не было. Сразу же посмотрел камеры видеонаблюдения, на них отчетливо видно лицо парня, который украл мой телефон. Через пару часов я видел его в районе Аламединского рынка, где продают б/у телефоны. В тот день я обратился к участковому милиционеру, но он приехал на место, когда вора уже там не было. Участковый посоветовал написать заявление в ОВД Свердловского района, что я и сделал. Сначала его не хотели принимать, сказали, что необходима коробка от телефона, на которой написан код, и тогда, возможно, телефон удастся найти. Без коробки принимать заявление не хотели, но потом, после моих требований, все-таки приняли. Не уверен, что мой телефон найдут", - сказал хозяин магазина.