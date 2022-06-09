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ВОЗ: Новый опасный штамм COVID-19 может появиться в любой момент

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- Алина Мамаева
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции может появиться в любой момент. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, запись которого транслировалась в Twitter.

Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, и отметил, что есть реальная угроза появления более опасного штамма коронавируса, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины.

"Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными", - сказал глава.

Кроме того, глава ВОЗ призвал страны оставаться бдительными в отношении коронавирусной инфекции. Также он подчеркнул, что сейчас, несмотря на достаточное количество вакцин в мире, во многих странах спроса на прививки нет.


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URL: https://www.vb.kg/419076
Теги:
ВОЗ, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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