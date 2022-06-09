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ГКНБ выявлен факт незаконной продажи участка земли сельхозназначения

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- Асия Канаева
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В ходе следственно-оперативных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах государственной власти и местного самоуправления в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по части 2 статьи 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР, установлен факт незаконной продажи сельскохозяйственных земель площадью более 30 гектаров для строительства индивидуальных домов на территории Он-Эки-Бельского айылного аймака Ноокатского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках данного уголовного дела 4 июня 2022 года бывшему главе Он-Эки-Бельского айылного аймака Т.К.Э., бывшему специалисту по земельным вопросам К.И.Э., бывшему спикеру и ныне депутату Он-Эки-Бельского айыльного кенеша К.Д.Т. и бывшему депутату Он-Эки-Бельского айылного кенеша М.К.А. ГКНБ предъявлено обвинение по части 3 статьи 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. В тот же день Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 30 июня 2022 года.

В настоящее время в рамках указанного уголовного дела проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и оценки нанесенного ущерба государству в результате незаконной продажи сельскохозяйственных земельных участков для строительства индивидуальных домов.


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URL: https://www.vb.kg/419077
Теги:
ГКНБ, коррупция, Ноокатский район
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