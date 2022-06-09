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В Санкт-Петербурге уроженец КР на грузовике сбил пенсионерку насмерть

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- Канат Кожоев
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В Санкт-Петербурге накануне грузовик сбил пенсионерку. Женщину госпитализировали с травмами, но она скончалась. Об этом пишет Peterburg2.

Инцидент произошел 7 июня примерно в 8.40 у дома № 59 по улице Жуковского. Отмечается, что уроженец Кыргызстана, управляя грузовиком, наехал на 71-летнюю женщину. Случилось это при движении грузовика задним ходом. Потерпевшая переходила проезжую часть вне зоны перехода.

В результате пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами. В медучреждении она скончалась спустя четыре часа. Водителя задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/419079
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, Мигрант, мировые новости
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