В Санкт-Петербурге уроженец КР на грузовике сбил пенсионерку насмерть

В Санкт-Петербурге накануне грузовик сбил пенсионерку. Женщину госпитализировали с травмами, но она скончалась. Об этом пишет Peterburg2.

Инцидент произошел 7 июня примерно в 8.40 у дома № 59 по улице Жуковского. Отмечается, что уроженец Кыргызстана, управляя грузовиком, наехал на 71-летнюю женщину. Случилось это при движении грузовика задним ходом. Потерпевшая переходила проезжую часть вне зоны перехода.

В результате пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами. В медучреждении она скончалась спустя четыре часа. Водителя задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.