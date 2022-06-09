Арсен Амбарян: Предложение Шайлообека Атазова дискриминационно

Адвокат Арсен Амбарян прокомментировал vb.kg предложение депутата Шайлообека Атазова о введение ограничений для выезда за границу кыргызстанкам в возрасте 18-20 лет.

"Это предложение депутата дискриминационно, поскольку оно ограничивает конституционные права граждан КР на свободу передвижения, право свободно выезжать за пределы Кыргызской Республики", - сказал адвокат.

Он отметил, что совершенно непонятно, с какой целью парламентарий предлагает ввести такие ограничения.

"Прозвучавшее обоснование - наличие каких-то проблем с миграцией - очень туманны, обтекаемы и совершенно неубедительны", - резюмирует Амбарян.