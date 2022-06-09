Дом в Кой-Таше. Атамбаев забыл пророческие слова отца Наримана Тюлеева

Надо отдать должное бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в его способности или умении упрямо держаться за свою "собственность". Вначале, как мы помним, это была власть, которую, по его мнению, у него нагло отнял его ставленник Жээнбеков. Теперь вот частная резиденция в Кой-Таше, которая по решению суда была конфискована в пользу государства.

Напомним, 23 июня 2020 года Первомайский райсуд по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2020 года бишкекский горсуд оставил в силе приговор. 15 марта 2022 года Верховный суд приговоры двух предыдущих инстанций в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других обвиняемых оставил в силе.

Ключевое слово здесь "конфискация", и уже с решения первой инстанции стало известно, какое именно имущество Атамбаева переходит государству, в том числе речь шла и о доме в Кой-Таше. Поэтому не совсем понятны сегодняшние заявления членов семьи Атамбаева и его сторонников выставить ситуацию с конфискацией как попытку отнять дом у детей.

Для тех, кто не в курсе, напоминаем, что через каких-то пару месяцев с лишним после решения Верховного суда Темирланом Султанбековым было заявлено, что после 10 июня в этом самом доме откроются бесплатный детский образовательно-оздоровительный комплекс для детей и музей "7 апреля". В настоящее время туда уже заселили 26 детей в возрасте 9-13 лет, многие из которых с определенными болезнями. Планируется привезти еще 20 детей.

На открытие приглашены члены партии "Социал-демократы" Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Анвар Артыков и другие соратники Атамбаева. Основными же организаторами мероприятия являются депутат горкенеша Кадыр Атамбаев и лидер партии Темирлан Султанбеков.

Разумеется, в тот же день теперь уже к бывшей частной резиденции Атамбаева прибыли заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом Канат Рыскулов и судебные исполнители с законным требованием в течение трех дней освободить помещение.

Ответ не заставил себя долго ждать: Султанбеков заявил, что пришедшие "угрожали расправой", чем, по его словам, напугали семью бывшего президента и воспитателей детского лагеря и сотрудников музея.

В свою очередь супруга Атамбаева - Раиса Атамбаева - написала заявление в милицию на данные действия.

Сын же бывшего президента Кадыр Атамбаев сообщил СМИ, что это незаконно.

"Это единственный дом, который есть у семьи, где мы все проживаем. Есть соответствующие справки. Его нельзя отбирать по закону", - сказал он.

Хотелось бы напомнить сыну Атамбаева, что последние годы пребывания его отца на посту главы государства как раз-таки запомнились большим количеством судебных приговоров в отношении журналистов и политических противников. При этом зачастую в плане конфискации особо не церемонились с осужденными.

Помнится, по иску Атамбаева у журналиста Нарына Айыпа отнимали единственную его квартиру, хотя он неоднократно объяснял, что жилплощадь принадлежит не только ему, но и его матери и сестре. Тем не менее Атамбаев был неумолим и даже требовал после суда, чтобы квартиру выставили на продажу. Аналогичное давление испытала на себе и правозащитница Чолпон Джакупова.

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев и вовсе должен узнать схожую ситуацию, когда судоисполнители в 2018 году пришли отнимать дом его сына. Представителей власти тогда тоже не пускали родственники Тюлеева, которые заявляли о незаконности судебного решения.

В своем же последнем интервью газете De-facto отец Тюлеева Ташполот Тюлеев назвал произошедшее "верхом беспредела", так как многие конфискованные объекты были приобретены им задолго до того, как его сын стал политиком.

"У меня сложились давние "братские" отношения с президентом Атамбаевым. Этот человек хорошо меня знает. Я всегда поддерживал Алмаза, помогал. Наверное, он не забудет мою помощь. Для меня непонятна позиция Алмаза, он проявляет безразличие и не стремится к справедливости. Ему бы следовало призвать решить вопрос в рамках закона. Заинтересованные стороны прикрываются борьбой с коррупцией и "вместе с шапкой снимают голову". Оказывается давление на судей. Им не следует забывать, что за каждые незаконные деяния рано или поздно придется ответить. Кыргызы говорят: "Роешь кому-то яму - следи, чтобы она была неглубокой. Сам потом в нее угодишь"", - сказал он.