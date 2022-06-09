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Во Владимире создали бетон из конопли

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- Асия Канаева
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Во Владимирском госуниверситете разработали легкий бетон, наполнителем в котором стала часть стебля технической конопли (костра). Новый материал стоит на 50 процентов дешевле арболита. Он прочный, экологически чистый, обладает теплоизоляционными свойствами и подходит для малоэтажного строительства. Об этом пишет knife.media.

"Костра конопли – это отход переработки растения, и при этом - биологически стойкий материал, который не едят мыши. В составе бетона костра заменяет легкий наполнитель, в качестве которого традиционно используют керамзит или сосновую щепу", - пояснила заведующая лабораторией экологического строительства Любовь Закревская.

Бетон из конопли уже использовали при строительстве жилого дома в Муроме. В дальнейшем ученые хотят создать крупные производственные мощности во Владимирской области. В них и переработку технической конопли инвесторы готовы вложить 800 миллионов рублей. Первые поля каннабиса появятся уже в этом году. Их площадь составит 500 гектаров. А к 2025 году она увеличится до 2,5 тысячи гектаров.


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URL: https://www.vb.kg/419083
Теги:
строительство, экология, в мире
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