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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" открыло продажу билетов на поезда СНГ

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- Нина Ничипорова
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" открыло продажу билетов на пассажирские поезда международного сообщения и на поезда железных дорог СНГ, в том числе на внутригосударственные перевозки в Казахстане, Российской Федерации и Беларуси по их внутренним тарифам.

Как нам пояснили в "Кыргыз темир жолу", пассажир может купить билет в Кыргызстане, допустим, на поезда Москва - Воронеж или Алматы - Павдолар и по другим направлениям на территории государств СНГ.

Билеты можно приобрести на станциях Бишкек–1, Бишкек–2, Кара–Балта, Шопоково, Беловодское, Кайынды, Ош, Джалал–Абад, Балыкчы, Мерке (Казахстан).

Кстати, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" по согласованию с российскими и казахстанскими железными дорогами с сегодняшнего дня вводит скидки на стоимость проезда в международных пассажирских поездах.

Ранее сообщалось, что между Бишкеком и Россией возобновляется железнодорожное сообщение по направлениям Бишкек - Казань с 6 июня, Бишкек - Самара с 8 июня, Бишкек - Новосибирск с 9 июня.


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URL: https://www.vb.kg/419090
Теги:
железная дорога
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