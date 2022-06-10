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Обращение президента в связи с годовщиной июньских событий 2010 года

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение по случаю 12-й годовщины июньских событий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст обращения главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники!

Наша Родина и многонациональный народ Кыргызстана в своей истории пережили многие испытания судьбы.

В многовековой истории нашего народа бывали тяжелые времена, и в эти судьбоносные дни он сохранился, прежде всего, благодаря своим ценностям и традициям, единству и сплоченности.

К сожалению, за 30 лет независимости нам пришлось пройти через нелегкие испытания. Одно из них – трагические события июня 2010 года.

В многонациональном городе Ош, имеющем богатую трехтысячелетнюю историю, а также благословенном городе Джалал-Абад внешние деструктивные силы, а также сепаратисты совершили попытку подрыва единства нашего народа. Эти силы разделили два народа, живущих в согласии, разрушая их единение, путем распространения ложной информации, разжигания межнациональной розни в обществе, и ради своих интересов стремясь уничтожить будущее нашего государства, они разожгли огонь конфликта.

Совершилось кровопролитие, пролились слезы матерей и отцов, осиротели дети, овдовели женщины. Самое опасное то, что эти трагические события могли привести к подрыву целостности и единства нашей Родины.

Однако наш народ, переживший в своей истории более трудные и тяжелые испытания, своей мудростью, великодушием и терпением погасил пламя вражды и сохранил свое единство и целостность страны.

Тем самым подал уникальный пример восстановления мирной жизни и вступления на путь устойчивого развития. Мы должны ценить это благородное качество нашего народа!

Светлая память о погибших в этих трагических событиях навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля им будет пухом!

Кыргызский народ никогда не забудет тех, кто пришел на помощь в час испытаний. Мы благодарим все стороны и международное сообщество за их поддержку в эти трудные дни. Мы благодарим всех граждан страны за оказанную помощь пострадавшим.

Думаю, что это трагическое событие еще раз доказало, что единство всех этносов, проживающих в одном регионе, имеет первостепенное значение.

Трагедия открыла нам глаза на многое и ясно показала, что мы должны быть осторожны в своих действиях ради целостности государства. Эти события заставили каждого гражданина-кыргызстанца чувствовать ответственность за судьбу нашей страны.

Эти трагические июньские события также напоминают о нашем долге еще больше укреплять наши дружеские отношения! И самое важное – заставляют нас почувствовать, что построение сильного и процветающего Кыргызстана для будущих поколений – это наш священный долг!

Защита межнационального единства и согласия всегда должна быть в центре внимания руководства страны, и к вопросу реализации национальной политики в нашей стране необходимо подходить тщательно.

Мы не должны забывать, что каждый человек независимо от национальности должен чутко относиться к культуре, обычаям и традициям других народов.

Народная мудрость гласит: "В единении – сила". Во избежание подобных трагических событий нам необходима общая идеология, объединяющая этносы и которая должна быть направлена на воспитание у молодежи толерантности.

Вместе мы должны объединиться и двигать нашу страну вперед!

Только совместно мы можем сберечь мир на земле Кыргызстана, наше единство!

Пусть всегда царят мир и согласие! Пусть Всевышний оберегает нашу страну!"


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URL: https://www.vb.kg/419095
Теги:
июньские события, Ошская область, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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