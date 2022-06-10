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Учитель уговорил старшеклассников заниматься скотокрадством

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык-Куле, учитель физкультуры вовлек старшеклассников на серийные кражи скота. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 6 июня в ОВД Ак-Суйского района обратился мужчина о попытке кражи скота неизвестными лицами. По его словам, в ночь с 5 на 6 июня, примерно в 03.00 часов из-за посторонних шумов, он вышел во двор дома, чтобы осмотреть домашнее хозяйство. В темноте заметил, как неизвестные из его сарая похищают одного барана. Когда хозяин дома окрикнул, то похитители бросили краденное и скрылись в неизвестном направлении. Он также добавил, что это не первый случай, ранее у него был похищен 4-голов МРС.

Заявление потерпевшего было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района и было начато досудебное производство.

В ходе предпринятых следственно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными милиции и оперативниками ОУР ОВД Ак-Суйского района были установлены лица причастные кражам скота. Ими оказались, жители села Отрадное, 25-летний Б.Б., 18-летний Д.С., 17-летние Д.Э., Н.Т., К.Р., И.А. и К.Р., которые на предварительном допросе полностью признали вину в совершении 15-голов овец и 3500 килограммов зерна у своих же односельчан на протяжении с января по июнь месяцы текущего года.

При проведении следственных мероприятий было установлено, что 25-летний Б.Б, работает учителем физкультуры, и чтобы осуществить свой преступный план, вовлек в это старшеклассников из своей школы. По словам задержанного, краденный скот, они сбывали знакомому из села Тюп.

Милиционерами также была установлена личность, скупавший краденный скот, им оказался, 24-летний житель села Тюп К.С., у которого в качестве вещественного доказательства были изъяты краденные овцы в количестве 3-х голов. Другие 12 голов, по его словам, он продал на скотном рынке г. Каракол. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/419099
Теги:
Иссык-Кульская область, скотокрадство, школа, учитель
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