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Избили милиционера и отделались легким испугом

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- Ольга Новгородцева
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Дело было 1 апреля. Ехали по трассе двое нетрезвых мужчин. Один, несмотря на опьянение, – за рулем, другой – на переднем пассажирском сиденье. Были остановлены сотрудниками ОБДД – младшим сержантом Б.А. и старшиной С.Т.

Пьяный водитель наотрез отказался выходить из машины и показывать милиционерам какие бы то ни было документы (тем более что, как выснилось, у него при себе не было ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни техпаспорта на авто). Отказался сначала вежливо, потом нецензурно.

Вместо водителя из машины вышел такой же пьяный пассажир. Ругаясь с сотрудниками милиции примерно в тех же выражениях, что и водитель, пассажир схватил за шиворот старшину и сорвал с него погоны.

Увидев, что старшина теперь без погон, активизировался и водитель, на минуту выскочивший из-за руля, чтобы пнуть бедного старшину в область спины. От пинка тот упал на землю...

Дальше – больше. Пока он был относительно беспомощен, у него пытались отобрать табельный пистолет...

В это время, к счастью для милиционеров, мимо проезжал их коллега, начальник одного из поселковых отделений милиции Сокулукского района. Остановился, вместе с гаишниками скрутил пьяных дебоширов и отвез в наркологию для медицинского освидетельствования. Как и следовало ожидать, взятые у них анализы выявили изрядное количество алкоголя.

Старшина С.Т же по заключению судмедэкспертизы получил кровоподтек туловища, что оценивается как легкий вред здоровью.

Действия водителя с товарищем органами досудебного производства были квалифицированы по статье 374 ч.2 УК Кыргызской Республики ("Угроза или насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

В суде потерпевшие милиционеры проявили благородство и ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Ни материальных, ни моральных претензий к своим обидчикам они не имеют и готовы помириться. Поскольку преступление, совершенное пьяными гражданами, относится к делам частно-публичного обвинения, в таких случаях их уголовное преследование действительно прекращается. Из зала суда оба с чистой совестью отправились по домам.


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URL: https://www.vb.kg/419103
Теги:
избиение, суд, драка, Кыргызстан, милиция
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