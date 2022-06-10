Нургуль Токтогулова: 70 процентов кыргызстанцев подвержены хеликобактериям

Заболевания желудочно-кишечного тракта и, в частности, желудка - одни из самых распространенных в сравнении с патологиями других органов. Каковы симптомы таких болезней, как часто нужно проходить обследование, какие методы лечения сегодня существуют и как предупредить недуг.

На эти вопросы в интервью vb.kg ответила врач-гастроэнтеролог, медицинского центра ЮРФА, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой терапии №1 медицинского факультета КРСУ Нургуль Токтогулова.

Когда нужно идти к гастроэнтерологу?

- Задуматься о посещении врача нужно в том случае, когда беспокоит какой-то неприятный симптом, связанный с пищеварением. И уж точно идти к доктору, если появились острые боли в области желудка или в правом подреберье, или в животе, если есть такие симптомы, как рвота, тошнота, изменение стула и его цвета, когда пожелтела кожа.

Сейчас после пандемии возросло количество так называемых "тревожных" пациентов, у которых из-за постоянного стресса и переживаний усиливаются все симптомы, обостряются заболевания, что требует обязательного обследования и лечения. А некоторые перенесли коронавирус и принимали большое количество препаратов, что, конечно же, не прошло для желудка бесследно.

Чтобы к нам не обращаться, нужно следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни, под которым мы подразумеваем отсутствие у человека вредных привычек. Люди, злоупотребляющие алкоголем, попадают к нам в первую очередь с алкогольно индуцированным химическим поражением желудка и т.п. В числе первых в группе риска находятся также курильщики, у которых поражаются не только дыхательные пути, но и слизистая желудка.

Какой из названных факторов самый вредный?

- Пожалуй, наше страшное питание. Мы употребляем много консервантов, которые добавляют для улучшения вкуса или для более длительных сроков хранения, жареного, острого, кислого, жирного. Очень вредно наедаться, как говорится, до отвала. По словам наших пациентов, они целыми днями практически ничего не едят, а вечером как сядут за стол...

...и дают волю желудку.

- Скорее, неволю. В этот момент выделяется очень много соляной кислоты: чем больше в желудке пищи, тем больше и соляной кислоты. Микробы ее не боятся.

Надо учитывать, насколько твой организм может переварить всё, что ты съел. Испокон веков существует понятие "порция", так вот эта порция и должна сохраняться. Хотя были исследования, которые свидетельствуют о том, что со временем объем порции значительно вырос. Тарелка, порция должна быть поделена, как минимум, на три части: одна треть должна быть белковой едой или её заменителем в случае непереносимости, другая - углеводной и желательно, чтобы углеводы были продленного срока усвоения, третья часть должна содержать обязательно жиры, которые тоже нужны организму.

На своем приеме я очень подробно об этом рассказываю, ведь человек - это то, что он ест. В рационе должно быть много продуктов, содержащих клетчатку: зелень, овощи и фрукты (разного цвета), орехи, это так называемая "радуга на тарелке", и желательно - в каждый прием пищи.

Не могу не сказать еще вот о чем. У нас развелось много точек общепита, разных шашлычных, которые часто не контролируются соответствующими органами, и мы не знаем, проходят ли они санитарную обработку и насколько все эти процессы регулируются. Поэтому и не уменьшается количество кишечных инфекций, особенно летом.

Там можно подцепить и бактерию хеликобактер пилори?

- Абсолютно верно. Она передается, в том числе и через плохо вымытую посуду, поцелуй, фекально-оральный путь, когда после туалета человек не помыл руки и т.д. Эту бактерию можно обнаружить только лабораторно, в кале или нужно сдать кровь на антитела. Данная процедура желательна для тех, кого беспокоят желудочные боли или есть какие-то другие симптомы со стороны желудка.

В Москве, например, проводили исследования и обнаружили, что в неблагополучных регионах до 95% населения обсеменены этой бактерией. Для Кыргызстана 70% - это минимальная цифра. Для профилактики необходимо соблюдать личную гигиену и знать в надежном или ненадежном месте ты принимаешь пищу. Лучше, конечно, носить с собой домашнюю еду в ланч-боксах, как это делают в Европе, что у нас пока не сильно распространено.

Что такое хеликобактер? Это патогенная бактерия или условно-патогенная?

- Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) - бактерия, которая была открыта австралийскими учеными Робином Уорреном и Барри Маршаллом. За это открытие в 2005 году они получили Нобелевскую премию. Хеликобактер - патогенная бактерия. Наличие ее в организме человека приводит к поражению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и развитию таких заболеваний, как хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка, мальтома желудка. Сегодня хеликобактер - самая распространенная хроническая инфекция в мире.

Каким образом бактерия вызывает воспалительный процесс в желудке?

-Хеликобактер пилари живет в слизистой оболочке желудка. Она набухает, воспаляется, становится кровоточивой и легко поддается факторам агрессии - плохому питанию, стрессу, курению и так далее. И вот вам идеальные условия для язвы.

Есть какие-то конкретные показания для гастроскопии или к ней может прибегнуть любой желающий?

- Без конкретных показаний делать гастроскопию нет необходимости. Но есть такие мнительные люди, которые настоятельно требуют объективных доказательств, и тогда мы проводим целый спектр обследовательских процедур. Гастроскопия – безвредная процедура, в нашем центре её выполняют опытные специалисты. Но, еще раз повторю, целесообразно проводить ее при наличии симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, включая потерю веса.

За рубежом уже внедряется современное капсульное исследование, когда человек проглатывает маленькую капсулу, она проходит через все отделы желудочно-кишечного тракта и выдает на компьютер полную информацию.

Влияет ли на здоровье желудка бесконтрольное употребление лекарств?

-Конечно, влияет. Кроме гастрита, который вызывается хеликобактером пилори, есть еще так называемый химический гастрит, возникающий вследствие влияния химических препаратов, в том числе лекарств. Слизистая желудка очень нежная и, конечно, химическая атака даёт о себе знать.

Особенно настороженными нужно быть людям, у которых наблюдаются какие-либо симптомы со стороны желудка, но они вынуждены принимать противовоспалительные препараты из так называемой нестероидной группы, например, аспирин или ему подобные вещества. Длительное их употребление может приводить к нарушениям и, в частности, к индуцированному гастриту. При бесконтрольном приёме могут давать побочные явления и биологически активные добавки.

На каком этапе развития гастроэнтерология как медицинская наука в Кыргызстане и достаточно ли у нас квалифицированных кадров в этой области?

- Гастроэнтерология в стране развивается и вообще это - развивающаяся область. Сегодня специалисты имеют возможность проходить специализацию за рубежом в открытом онлайн-пространстве, и нам есть, куда расти. Еще предстоит освоить такие новые методы исследования, как сцинтиграфия, капсульное исследование, чтобы в наших стационарах проводили 24-часовое PH-интервью и манометрию. Очень надеюсь, что в будущем будут повсеместно внедрены и такие методы исследования, как фиброскан, ультразвуковая эластография, биопсия печени, которые являются золотым стандартом. Многие пациенты даже не знают, что есть такие методы, но они нужны и должны расширяться, чтобы мы могли иметь результаты уже через пять минут.

Есть ли необходимость развивать частную медицину в Кыргызстане?

- У человека должен быть выбор. Сегодня многие пациенты хотят получать более качественное обследование и лечение, которые возможны в частных центрах. И в государственных учреждениях, конечно, есть отличные специалисты, но их оснащение оставляет желать лучшего и так далее. И, надо честно признать, что объем государственных медицинских услуг уже не поспевает за всеми нововведениями в медицине и не соответствует объему и потребностям населения. Поэтому частная медицина должна развиваться как альтернатива.