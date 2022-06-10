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Мэр встретился с катарской компанией, занимающейся утилизацией отходов

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с представителем катарской компании, которая занимается утилизацией бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, во время встречи представитель компании презентовал проект по утилизации бытовых отходов на мусорном полигоне столицы.

Из презентации стало известно, что компания готова установить 30 мини мусороперерабатывающих комплексов на территории полигона. В дальнейшем при переработке мусора будет получена электроэнергия и удобрение.

Мэр столицы выразил готовность к сотрудничеству и попросил представителей компании предоставить конкретные предложения по реализации проекта.


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URL: https://www.vb.kg/419109
Теги:
Катар, мусор, мэр, столица
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