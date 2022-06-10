Эколог: Ни одна власть СНГ не может контролировать эти биолаборатории

Было бы хорошо, если бы Бишкек стал той площадкой, откуда пойдет нужная инициатива о запрещении биолабораторий. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил исполнительный директор экологического фонда "Данко" Александр Садыков.

Он отметил, что, начиная с 2020 года, когда началась пандемия, можно с полной уверенностью констатировать, что противодействие накоплению биологического оружия практически не применяется на территории бывшего СССР.

"При этом с экологической точки зрения нахождение таких объектов на территории стран ЕАЭС несет большую угрозу не только для своего населения, но и ближайших соседей. Для примера, одна крыса, сбежавшая из подобной лаборатории, принесет больше вреда, чем сто диверсантов! Поэтому, идея, что на пространстве ОДКБ должно быть что-то централизованное по противодействию таким угрозам, как никогда актуальна. Так как американские биолаборатории ни одно правительство стран СНГ не контролирует. Однако все они существуют на деньги западных стран, а финансируются частными компаниями", - подчеркнул Садыков.

Он также добавил, что на данный момент в КР существует канадское соглашение о строительстве биолаборатории. В нем на последнем листе прописано, что "соглашение остается в силе, независимо от истечения срока действия прекращения этого соглашения, если не было согласования сторон".

"Получается, обязательства по нему продолжают применяться, если стороны не решили прекратить подобную договоренность. Скорее всего, в настоящее время правительство КР этот договор полностью не разорвало. И этот вопрос надо решить", – добавил он.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".