В Бишкеке откроют пришкольные лагеря

Юные бишкекчане отдохнут в пришкольных лагерях, которые откроют в общеобразовательных организациях и на побережье озера Иссык-Куль 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Летний отдых детей и подростков из социально-незащищенных семей, а также активистов и отличников учебы в пришкольных лагерях в 2022 году запланирован в 46 школах города Бишкек. Всего в них отдохнут 4470 детей.

Районными центрами образования закреплены ответственые специалисты по организации, координации и контролю летней воспитательно-оздоровительной кампании в пришкольных лагерях, по планированию досуга учащихся и организациии работы кружков и дворовых клубов.

По организации загородного отдыха детей на побережье озера Иссык-Куль, управлением образования мэрии города Бишкек объявлен тендер на закупку путевок в летние загородные лагеря в июле для 230 школьников общеобразовательных организаций города.

По результатам тендерного конкурса дети поедут в детский оздоровительный комплекс "Жалын", расположенный в селе Сары-Ой.

Накануне в детский оздоровительный комплекс "Жалын" организован выезд комиссии из числа сотрудников Управления образования, районных центров образования и ЦГСЭН Бишкека.