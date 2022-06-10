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В Бишкеке откроют пришкольные лагеря

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Юные бишкекчане отдохнут в пришкольных лагерях, которые откроют в общеобразовательных организациях и на побережье озера Иссык-Куль 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Летний отдых детей и подростков из социально-незащищенных семей, а также активистов и отличников учебы в пришкольных лагерях в 2022 году запланирован в 46 школах города Бишкек. Всего в них отдохнут 4470 детей.

Районными центрами образования закреплены ответственые специалисты по организации, координации и контролю летней воспитательно-оздоровительной кампании в пришкольных лагерях, по планированию досуга учащихся и организациии работы кружков и дворовых клубов.

По организации загородного отдыха детей на побережье озера Иссык-Куль, управлением образования мэрии города Бишкек объявлен тендер на закупку путевок в летние загородные лагеря в июле для 230 школьников общеобразовательных организаций города.

По результатам тендерного конкурса дети поедут в детский оздоровительный комплекс "Жалын", расположенный в селе Сары-Ой.

Накануне в детский оздоровительный комплекс "Жалын" организован выезд комиссии из числа сотрудников Управления образования, районных центров образования и ЦГСЭН Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/419116
Теги:
дети, Бишкек, мэрия
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