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Военные КР впервые приняли участие в международных учениях Турции

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В период с 8 по 9 июня 2022 года министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов совершил рабочий визит в Турецкую Республику в целях участия в активной фазе международного военного учения "Эфес-2022". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За период двустороннего военного сотрудничества воинский контингент Кыргызской Республики впервые принял участие в масштабных международных военных учениях на территории Турецкой Республики, на которые были привлечены специальные подразделения 37 государств, что явилось еще одним шагом к укреплению связей с оборонным ведомством Турецкой Республики.

Воинский контингент Кыргызской Республики в течение 45 дней отработал учебные вопросы с помощью компьютерного моделирования

и практически осуществил действия в составе многонациональной группировки войск.

В ходе визита Министром обороны Кыргызской Республики посещена выставка современной продукции оборонно-промышленного комплекса Турецкой Республики, проведены рабочие встречи с Министром Национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым в целях обсуждения перспективных проектов дальнейшего военного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/419120
Теги:
Министерство обороны, Турция, Кыргызстан
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