Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что снова баллотируется в президенты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что баллотируется на пост главы государства от Народного альянса, сообщает Anadolu.

"Я - кандидат от Народного альянса", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что президентские выборы состоятся в середине июня 2023 года.

Народный альянс - избирательный союз, созданный в феврале 2018 года Партией справедливости и развития (партия Эрдогана) и ультраправой Партией националистического движения. Он был сформирован для участия в выборах 2018 года и объединил силы, поддерживающие переизбрание Эрдогана. В мае 2018 года был создан оппозиционный Национальный альянс, который объединил Народно-республиканскую партию, "Хорошую партию", "Партию счастья" и Демократическую партию.

Кандидат от Национального альянса пока не определен. Не исключено, что им может стать лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Однако в альянсе обеспокоены, что в таком случае шансы на победу будут незначительны (предыдущие выборы Кылычдароглу проигрывал), пишет En Son Haber.

В начале июня официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что партия выставила кандидатуру Эрдогана от Народного альянса.

Источник: РБК