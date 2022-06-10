Акимы некоторых районов Бишкека проводят приемы граждан

Акимы некоторых районов Бишкека проводят личные приемы жителей города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, к главе Свердловского района Максатбеку Саргазакову жители обращались по вопросу ремонта кровли в мкр.Восток-5, установки павильона, а также по земельным вопросам. По всем обращениям горожан руководителям соответствующих служб района и заместителям главы даны поручения решить все озвученные вопросы в оперативном порядке.

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев также провел традиционный личный прием граждан.

На встрече с жителями района обсуждены текущие вопросы жизнедеятельности и благоустройства территории, а также оказание материальной помощи и социальных услуг.

Внимательно выслушав все пожелания, предложения и жалобы жителей, по всем обращениям глава района поручил соответствующим службам и начальникам МТУ решить все озвученные вопросы по мере возможности в оперативном порядке и в кратчайшие сроки.

Напомним, что личные приемы глава Ленинского района проводит каждый четверг в 15:00 часов по предварительной записи, записаться на прием можете по номеру: (0312) 65 69 09.

Глава Свердловского района проводит личный приём каждый четверг с 07:00 до 09:00 часов по предварительной записи. Записаться на прием можно по номеру: (0312) 36-01-93.