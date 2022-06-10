Погода
$ 81.30 - 82.30
€ 87.00 - 88.00

Акимы некоторых районов Бишкека проводят приемы граждан

278  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акимы некоторых районов Бишкека проводят личные приемы жителей города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, к главе Свердловского района Максатбеку Саргазакову жители обращались по вопросу ремонта кровли в мкр.Восток-5, установки павильона, а также по земельным вопросам. По всем обращениям горожан руководителям соответствующих служб района и заместителям главы даны поручения решить все озвученные вопросы в оперативном порядке.

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев также провел традиционный личный прием граждан.

На встрече с жителями района обсуждены текущие вопросы жизнедеятельности и благоустройства территории, а также оказание материальной помощи и социальных услуг.

Внимательно выслушав все пожелания, предложения и жалобы жителей, по всем обращениям глава района поручил соответствующим службам и начальникам МТУ решить все озвученные вопросы по мере возможности в оперативном порядке и в кратчайшие сроки.

Напомним, что личные приемы глава Ленинского района проводит каждый четверг в 15:00 часов по предварительной записи, записаться на прием можете по номеру: (0312) 65 69 09.

Глава Свердловского района проводит личный приём каждый четверг с 07:00 до 09:00 часов по предварительной записи. Записаться на прием можно по номеру: (0312) 36-01-93.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419122
Теги:
аким, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  