У вируса есть шанс вернуться

Обстановка по COVID–19 остается в Кыргызстане стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также к здоровью окружающих.

Республиканский штаб по борьбе с COVID ранее напомнил о необходимости ревакцинации. Настало время получить третью дозу вакцины тем, кто был вакцинирован в 2021 году. Отмечается, что по результатам исследований защита от госпитализации и смерти, обеспечиваемая первичным курсом вакцинации, остается у большинства людей на достаточно высоком уровне в течение шести месяцев.

"Но стоит знать, что степень защиты различается в зависимости от типа вакцины, возрастной группы и местной обстановки, в том числе от циркулирующих вариантов вируса. Поэтому врачи–иммунологи и эпидемиологи рекомендуют получить бустерную дозу вакцины по истечении четырех–шести месяцев со дня получения второй дозы", - добавили в штабе.

На сегодня, по данным Республиканского центра иммунопрофилактики, в Кыргызстане для вакцинации против COVID–19 доступны вакцины Pfizer (США) и Sinopharm (Китай). Получить первичный курс вакцинации, а также бустерную дозу можно в центрах семейной медицины. Кстати, в Кыргызстане последний раз регистрировали случай коронавируса месяц назад - 1 мая.

Как сообщила в среду ВОЗ, в мире ожидают появление новых, более заразных штаммов коронавируса. Поэтому и в этой организации призвали вакцинироваться от коронавируса всех, кто этого ранее не сделал. Даже если человек в прошлом был инфицирован, то важно сделать прививку. Пока специалисты затрудняются сказать, будет ли заражение новым штаммом приводить к более тяжелому течению заболевания.

Но, как отмечают эпидемиологи, за два года пандемии вирус сильно ослабел. Претерпев множество мутаций он приобрел новые свойства - снизилась вирулентность вируса, он стал быстрее распространяться, но вызывать более легкое течение заболевания. Количество пневмоний, госпитализаций, тяжелых больных стало меньше. Все эти показатели позволяют говорить, что вирус слабеет, и заболевание становится похожим на обычную острую респираторную вирусную инфекцию. Так считают эпидемиологи.

Однако вирус не исчезнет из человеческой популяции, добавили они. Он останется, будет циркулировать и периодически вызывать заболевание, протекающее в легкой форме. Хотя нельзя исключить, что возникнут факторы, в результате которых вирус станет более патогенным. В этой связи сейчас особенное внимание обращают на детей и подростков, которые в период пандемии болели реже, чем взрослые. Если в какой– то момент вирус начнет быстро распространяться среди детей, заболевание у них может протекать остро и тяжело. Поэтому сейчас очень важно их вакцинировать. Прививать у нас разрешено с 16 лет. А в России 9–10 июня начнется вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса в рамках клинических испытаний. Вакцина разработана центром им. Гамалеи. Его директор Александр Гинцбург заявил, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Другие инфекционисты считают, что ревакцинацию надо пройти в августе, чтобы защитить организм к осеннему сезону, когда возможен рост заболеваемости. Пока, по их словам, они не видят новых мутаций, которые более опасны. Врачи подчеркнули, что если после вакцинации или болезни прошло более полугода, то следует проверить уровень антител.

Как сообщили в штабе по COVID–19, на 30 мая вакцину против коронавируса получили 1 млн 555 тысяч человек, вторую дозу - 1 млн. 315 тысяч, бустер - 220 тысяч. Всего более трех миллионов. Но для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно. Инфекционисты отмечают: в популяции, где остается множество непривитых, у вируса больше шансов на эволюцию.