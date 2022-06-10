Атамбаев цинично использует детей ради своих политических целей?

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков сообщил на своей странице в соцсети, что в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева все-таки открыли детский оздоровительно-центр, в котором, по его словам, обучаются уже 40 детей.

"При комплексе также открылись кабинет врача, стоматолога, шахматный клуб, класс художеств, также будут преподаваться плавание, музыка, кыргызский, русский, английский языки, легкая атлетика.

Кроме этого, сейчас готовится открытие геронтологического центра для отдыха пожилых граждан- ветеранов нашей страны", - написал Султанбеков.

При этом, он не забыл добавить, что это единственный дом семьи Атамбаева.

И хоть уже неоднократно писалось, что этот дом по решению суда от 23 июня 2020 года был конфискован в пользу государства бывший президент в своей традиционной манере все же пошёл на столь провокационный шаг. По-другому это никак не назовёшь. Очевидно же, что он и его сторонники ждут чуть ли не силового захвата здания, чтобы потом на весь мир кричать про "несчастных" детей, вина которых заключается только в том, что Атамбаев использует их в своих политических играх.

Кроме этого, есть большие сомнения по поводу наличия лицензии соответствующих госорганов на открытие подобного объекта, впрочем, вряд ли она имеется. Дом то принадлежит государству.

Кой-Таш не стал уроком?

Аналогичный сценарий был и во время кой-тайшских событий, когда бывший президент цинично прикрылся женщинами и стариками. Помнится, он тогда точно также демонстративно отказывался подчиниться требованиям властей и в итоге все это закончилось штурмом здания. Хотя если вспомнить извечную песню Атамбаева о его любви к своему народу он, предугадывая этот сценарий, вполне мог всех отпустить домой ради их же безопасности. Хотя чего можно ожидать от человека, который бросил на произвол судьбы, в том числе, и своего сына, под градом камней во время октябрьских событий. Здесь как говорится без комментариев.