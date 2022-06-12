В КРСУ прошел концерт ансамбля "Сувенир", приуроченный к Дню России

В Большом актовом зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета прошел концерт ансамбля русской песни "Сувенир" и его друзей. Так в стенах вуза отметили День России.

Праздничное мероприятие, организованное Департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, КРСУ и Русским Домом, посетили вице-мэр столицы Виктория Мозгачева, руководитель представительства "Россотрудничества" в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев, проректор КРСУ Леонид Сумароков, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, заслуженная артистка КР Галина Кетова. Вел концерт куратор культурных проектов Русского Дома Игорь Воронцов.

В этот день Большой актовый зал вуза был полон. Правда, большинство зрителей представляли старшее поколение. Праздничный концерт длился почти два часа. Артисты "Сувенира" под руководством заслуженного артиста КР Владимира Тулина и балетмейстера - отличника культуры КР Людмилы Чунтоновой порадовали публику русскими народными песнями, и популярнейшими эстрадными произведениями советских композиторов. Звучали в этот день и песни военных лет.

Кроме членов коллектива "Сувенир" на сцену вышли студенты Славянского университета, победители конкурса "Споемте, друзья!". Песню под бандуру исполнила для собравшихся российская исполнительница и композитор Елена Вяткина. Также жители столицы услышали Розалию Аманбаеву, Романа Масютенко, аплодировали танцевальной группе "Семетей" и многим другим артистам. Пару песен исполнил и сам ведущий вечера Игорь Воронцов.