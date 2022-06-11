По фактам коррупции задержаны военнослужащие КПП "Достук"

Пресс-центр ГКНБ КР ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ст.336 ч.1 (Коррупция) УК КР, по факту систематических незаконных поборов денежных средств на территории КПП "Достук", задержаны военнослужащие КПП "Достук" А.Д.М., Д.М.Т., Х.Р.Р., и временно исполняющий обязанности заместителя главврача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здравоохранения КР по южному региону Н.С.Т., бывший заведующий СКП "Достук" А.З.Ж., а также посредники С.А.Ж., и А.Б.Т., которые имеют отношение к незаконным побором денежных средств со стороны должностных лиц на территории КПП "Достук".

В отношении вышеуказанных лиц Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 июня 2022 года.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.