В КР стартует программа подготовки медсестер по европейским стандартам

Состоялась презентация новой программы по подготовке специалистов сестринского дела не только для нашего здравоохранения, но и для европейских стран, где, как отмечалось, не хватает именно медицинских сестер.

"В программе правительства "Здоровый человек - процветающая страна" предусмотрено реформирование сестринского образования в соответствии с новыми требованиями и потребностями здравоохранения. В нашей стране укомплектованность медицинскими сестрами и больницах, и в ЦСМ составляет более 95 процентов. Но в программе делается акцент не столько на количество, сколько на качество подготовки, на расширение функций медсестер. От врача требуется поставить диагноз и назначить лечение. Остальные обязанности падают на медицинских сестер. А с расширением функций им требуются более углубленные профессиональные знания и навыки. Тем более, что сейчас мы возлагаем на них самую главную функцию – это раннее выявление заболеваний и последующее наблюдение за процессом лечения больного, которому врач назначил лечение, за его состоянием. Они должны работать с населением. И в этом нам помогают партнеры по развитию - швейцарский проект "Реформы медицинского образования в КР", - сказала vb.kg Гульназ Ажымамбетова, главный специалист управления медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения.

По словам руководителя местной команды швейцарского проекта "Реформы медицинского образования в КР" Гульзат Орозалиевой, эта программа настроена на практику, которая будет проходить не в стенах медицинских колледжей, а непосредственно в медучреждениях. "Наставниками-учителями будут сестры медицинских учреждений, которые на практике покажут, как выполняется та или иная процедура. Студенты будут получать 50 процентов теоретического обучения в колледжах, учиться на муляжах, а потом они окунуться в атмосферу больницы или ЦСМ, то есть будут работать непосредственно с пациентом", - пояснила в интервью vb.kg Гульзат Орозалиева.

Как отметила координатор по сестринскому делу швейцарского проекта "Реформы медицинского образования в КР" Алтынай Мамбетова, программа начнет работать с нового учебного года пока в четырех медколледжах – в Бишкеке, Токмаке, Нарыне и Узгене. У каждого из них есть свои клинические базы, и сотрудники медучреждений готовы быть наставниками и помогать в подготовке студентов. "Медсестры понимают, что, оказав поддержку в обучении нынешнему студенту, завтра они получат достойного коллегу. И что важно, практическое здравоохранение и образовательная сфера работают вместе", - поделилась своим мнением с vb.kg Алтынай Мамбетова.

"Мы работаем по Болонской системе образования, а стало быть, учебный процесс в наших образовательных учреждениях должен соответствовать европейским стандартам. Кстати, востребованность в медицинских кадрах в Европе огромная. Наше министерство заключило договоры с Германией и Англией, предусматривающие работу наших специалистов и, в частности, медицинских сестер за рубежом. Но качество подготовки должно соответствовать их требованиям. И дипломы наших медсестер, которые пройдут обучение по швейцарской программе образования, будут признаваться в Европе", - сказал vb.kg главный специалист управления высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки Толосбай Абылкасымов.

Как считает директор Бишкекского медицинского колледжа Чолпон Усубалиева, швейцарская программа поможет студентам еще лучше освоить практические навыки. Увеличивается продолжительность образования. Оно было рассчитано на два года и десять месяцев, но с нового учебного года по проекту будет длиться ровно три. "Половину из этого времени – 50 процентов - студенты будут получать теоретические знания, а оставшиеся 50 будут набираться опыта у постели больного и в ЦСМ. И если раньше на группу из 25 студентов был один наставник на практике, то теперь у него будет не более пяти практикантов. Что значительно повысит качество подготовки", - рассказала vb.kg Чолпон Усубалиева.

Ее поддержала коллега – директор Токмакского медицинского колледжа Эльмира Асаналиева. "Мы и до этого готовили неплохих специалистов. Но надеемся, что обучение по швейцарской программе улучшит знания наших выпускников, - добавила она в интервью нашему изданию. – Действительно много было теории, лишних предметов. Теперь введены новые, которые непосредственно касаются работы медсестры, например, такие, как питание и диетология, качество и безопасность пациента, теории, концепции и наука о сестринском деле".

Как отмечалось на презентации программы по подготовке специалистов сестринского дела, она была утверждена рабочей группой при экспертной поддержке специалиста сестринского дела, профессора университета Словении Бригиты Скелы Савич. Ничего подобного до сих пор в предыдущих учебных программах Кыргызстана не было. Это действительно перспективная реформа в подготовке специалистов среднего звена в нашей стране.

Кстати, подготовка специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в республике ведется в 27 образовательных организациях среднего медицинского образования (26 колледжей и 1 училище), из них государственных - 14 медицинских колледжей и 1 медицинское училище, частных - 12.

Выпуск студентов медицинских колледжей в республике увеличился: если в 2010 году дипломы получили 3 542 человека, то в 2020 – более шести тысяч.

Сейчас в Кыргызстане работают более 25 тысяч специалистов сестринского дела на разных уровнях системы национального здравоохранения, выполняя широкий спектр обязанностей. Они играют важную роль в обеспечении населения медицинскими услугами, особенно в системе первичной медико-санитарной помощи, где частично даже компенсируют дефицит семейных врачей.