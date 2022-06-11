Если границы закрывают, значит, это кому–то нужно

Ситуация на кыргызско–казахской границе стала еще хуже. Если еще месяц назад водители фур томились в ожидании проезда в соседнюю страну два–три дня, то сейчас уже четыре. Но, что самое печальное, никаких перспектив решить эту проблему даже не просматривается.

Претензий у казахстанских пограничников к нашим экспортерам стало еще больше. Если раньше они не пропускали грузы из–за отсутствия фитосанитарных разрешительных документов или сомневались в их подлинности, то сейчас часто обвиняют наших перевозчиков в том, что грузы из третьих стран перевозят под видом кыргызстанских. А это делать категорически запрещено. Продукция из государств дальнего зарубежья облагается очень большими налогами, и если ее пропускать, то бюджет Казахстана не досчитается сотен миллионов долларов в год.

А наши водители, загорающие на границе, обвиняют пограничников в излишней, на их взгляд, придирчивости и, что греха таить, во взяточничестве. Правда, наши курьеры на колесах конкретных имен коррупционеров не называют - боятся скандалов, но тем не менее по секрету говорят: "Если не сунешь 5–10 тысяч тенге - можешь месяц простоять у шлагбаума".

Кстати, очереди имеют место быть не только на кыргызско–казахской границе, но и казахско–российской. Россияне установили еще более жесткий контроль над доставкой грузов в страну. Мало того что все сопроводительные документы на товары и продовольствие должны быть в полном порядке, так еще россияне должны убедиться, что кыргызстанские коммерсанты привезли именно свой товар, а не, к примеру, китайский. Именно по этому поводу на границах регулярно вспыхивают конфликты, а грузы портятся где–нибудь под Оренбургом или Новосибирском.

И еще один штрих к этой давно перезревшей проблеме. Если казахи и пропускают наш груз, то россияне, что случается часто, не пропускают его на свою территорию по причине сомнительности фитосанитарных документов. Интересная складывается ситуация. У Казахстана и России разные требования к оформлению разрешительных бумаг? Или дело в неблаговидных деяниях наших некоторых партнеров, о которых мы только что говорили.

СМИ нашей страны, в том числе и "Вечерний Бишкек", неоднократно поднимали эту проблему, но воз, как говорится, и ныне там. Более того, пытаются помочь перевозчикам главы Кыргызстана и Казахстана, парламентарии наших двух стран. Что показательно: после вмешательства высокопоставленных лиц ситуация на два–три дня улучшается, а затем очереди из грузовиков опять растягиваются на несколько километров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на недавнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС заявил: "Почему–то товары из третьих стран на территорию России пропускают быстрее, чем грузы из наших государств". Жесткие слова, но справедливые. Если дело и дальше так пойдет, то в рядах нашего межгосударственного объединения наступит раскол. Многие согласились с эти мнением.

Известный кыргызский бизнесмен Аскар Салымбеков написал открытое письмо президенту Казахстана Токаеву. Он считает необходимым упростить систему таможенных сборов по всему периметру ЕАЭС, как в Европейском союзе. Но ответа нет.

А проблему нужно решать в срочном порядке. Возможно, кто–то ждет не дождется часа, когда мы вдрызг разругаемся и разойдемся как в море корабли на радость нашим оппонентам.