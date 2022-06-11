Профессиональный лицей №98 отметил 55-летие деятельности

Профессиональный лицей коммуникаций и информационных технологий №98 отмечает 55 лет деятельности.

Соблюдая традиции на протяжении 55 лет, лицей №98 смотрит на перспективу и ожидает, что будущее за информационными технологиями и индустрией красоты, и главной задачей является быть актуальными.

При лицее создано Общественное объединение "Выпускники профессионального лицея №98". Это динамичное заинтересованное сообщество и укрепление корпоративного духа выпускников всех поколений. Одной из важных задач, является развитие внешних и внутренних связей, поддержания традиций лицея, укрепления его авторитета и повышения конкурентоспособности.