СВР продолжается работа по очищению рядов милиции от взяточников

Министерство внутренних дел продолжает работу, направленную на очищение своих рядов от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как вымогательство взятки, формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, грубость.

6 июня 2022 года в Службу внутренних расследований МВД КР обратился гражданин гр. А у У. с заявлением о принятии мер в отношении сотрудника УПСМ ГУВД по городу Бишкек, вымогающего денежные средстве в сумме 20 тысяч сомов за положительное решение вопроса, связанного с дорожно-транспортным происшествием.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч.1 (Вымогательство

взятки) УК КР.

В ходе проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий 10 июня 2022 года в здании УПСМ ГУВД по городу Бишкек в служебном кабинете при получении требуемой суммы задержан младший инспектор полка УПСМ ГУВД по Бишкеку Ч у У. При личном досмотре у инспектора обнаружены и изъяты предметы взятки в сумме 15 тысяч сомов.

После проведения допросов и других следственных действий задержанный в соответствии со ст.96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

МВД продолжает принимать меры по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемыми отдельными сотрудниками ОВД, очищению своих рядов от коррумпированных нечистоплотных лиц.